#36 事前キャンプの成果は?アメリカ到着でオランダ対策も本格化【ゲキスタ】
日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、6月8日にベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに到着しました。
暑熱順化を大きな目的としたモンテレイ合宿の収穫と成果は? 非公開で行われた練習試合の意図とは。北中米ワールドカップの開幕も目前に迫り、いよいよグループリーグ初戦の相手となるオランダ対策も本格化していくタイミングで、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地から最新情報をお届けします。
(収録日:2026年6月9日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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