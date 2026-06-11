「音楽の街」ナッシュビル歩いた伊東純也、W杯オランダ戦へ「奪って素早いカウンターは大事」
日本代表は10日、北中米W杯初戦のオランダ戦へ向け、キャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格的なトレーニングを開始した。MF伊東純也(ゲンク)は充実した環境の中で汗を流しながら、本番へ向けてコンディションを高めていく重要性を強調した。
ナッシュビルは気温も高く、この日の練習も灼熱のコンディションの中で行われたが、「メキシコと変わらず暑かったなと思います」と涼しげな表情。オフ明けの初練習についても「普通にオフ明けなんで、しっかり練習できたかなと思います」と振り返った。この日は負荷の高いトレーニングを消化しただけに、「今日、ガッツリやった分、しっかりリカバリーした方がいいかなと思う」と話し、万全の状態で初戦を迎えるための準備に余念がない。
グループリーグ初戦ではオランダと当たる。伊東が考えているのは守備から攻撃への切り替えが鍵になるということだ。「強豪国が相手だとボールを持たれる時間も長くなると思うので、イングランド戦みたいな奪って素早いカウンターは大事になってくる」。3月31日にウェンブリースタジアムで演じた歴史的勝利のイメージをオランダ戦に重ねた。
一方で、自身の状態についてはまだ向上の余地があると考えている。「個人としてはまだ少し時間があるので、コンディションをもっと上げようという感じ。個々のコンディションを上げるのが一番だと思うし、あとは映像を見てチームとして確認していくのが大事だと思う」。
前日のオフには仲の良いチームメートとナッシュビルの街に出掛け、束の間のリフレッシュも楽しんだ。「仲の良いメンバーで出て、コーヒーを買って普通にホテルに帰りました」。外出時間はわずか20分ほどだったというが、ナッシュビルの雰囲気も感じ取った様子で「音楽の街と聞いている。ちょっとしか出てないですけど、いい感じの雰囲気でした」と笑顔も見せた。
大舞台を目前に控えながらも、自然体のまま調整を続ける伊東。カタールW杯では獅子奮迅の活躍を見せたベテランは、充実した環境とリフレッシュの時間を力に変え、オランダ戦へ向けて着実にコンディションを引き上げようとしている。
(取材・文 矢内由美子)
ナッシュビルは気温も高く、この日の練習も灼熱のコンディションの中で行われたが、「メキシコと変わらず暑かったなと思います」と涼しげな表情。オフ明けの初練習についても「普通にオフ明けなんで、しっかり練習できたかなと思います」と振り返った。この日は負荷の高いトレーニングを消化しただけに、「今日、ガッツリやった分、しっかりリカバリーした方がいいかなと思う」と話し、万全の状態で初戦を迎えるための準備に余念がない。
一方で、自身の状態についてはまだ向上の余地があると考えている。「個人としてはまだ少し時間があるので、コンディションをもっと上げようという感じ。個々のコンディションを上げるのが一番だと思うし、あとは映像を見てチームとして確認していくのが大事だと思う」。
前日のオフには仲の良いチームメートとナッシュビルの街に出掛け、束の間のリフレッシュも楽しんだ。「仲の良いメンバーで出て、コーヒーを買って普通にホテルに帰りました」。外出時間はわずか20分ほどだったというが、ナッシュビルの雰囲気も感じ取った様子で「音楽の街と聞いている。ちょっとしか出てないですけど、いい感じの雰囲気でした」と笑顔も見せた。
大舞台を目前に控えながらも、自然体のまま調整を続ける伊東。カタールW杯では獅子奮迅の活躍を見せたベテランは、充実した環境とリフレッシュの時間を力に変え、オランダ戦へ向けて着実にコンディションを引き上げようとしている。
(取材・文 矢内由美子)