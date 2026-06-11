「本当に楽しみでしかない」W杯デビューへ…GK鈴木彩艶のオランダ対策「準備もアグレッシブになる」
北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦を4日後に控え、日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が手応えと決意を語った。
今大会でのベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでのトレーニングが本格化する中、彩艶は充実した環境の中で最終調整を進めていることを強調。「環境も素晴らしいですし、自分たちのやるべきことに集中できる環境なので、いろんな部分であらためてワールドカップが始まるなという感覚があります」と言った。自身初の大舞台を目前に控え、緊張感と高揚感が入り交じる様子も見せながら「あと3日の練習ですけど、いい準備をしたい」と静かに気持ちを引き締めている。
初戦の相手は優勝候補の2番手グループにいると目される強豪のオランダ。まだ映像分析は本格的に始まっていないというが、すでに強烈な印象を受けているようで、「デカいなっていう感じですね。大きさもありますし、そういったところを改めて感じた部分もありました」と語る。
高さを生かしたクロスやGKからのロングボールはオランダの武器。さらに前線にはスピードのある選手が並んでおり、セリエAでも対戦経験があるFWドニエル・マレン(ローマ)についても、「背後の抜け出しもそうですし、小さいスペースでもシュートを狙ってくる選手」と警戒を強めた。
その上で、日本が対抗するためには守備陣との連係が不可欠だと強調する。「スペースをコンパクトにすることもそうですし、逆にラインを高くすれば自分が守るスペースも増える。ディフェンスとの連係もそうですし、自分の準備も少しアグレッシブになるのかなと思う」。
今大会は大会方式の変更により、各組3位にも決勝トーナメント進出の可能性がある。オランダとの初戦では、勝ち点1の価値が従来以上に大きくなる場合も想定され、彩艶もその点を十分に理解している。
「キーパーとしてはゼロで抑えるというところがある。最終的に時間が少なくなってきたら勝ち点1を取る戦いになるかもしれない。そういったところでは勝ち点3、勝ち点1のどちらにも対応できる戦い方をしないといけない」。攻守のバランスを見極めながら、試合展開や時間帯によっては引き分けを死守する現実的な戦いも視野に入れており、GKとして求められる冷静なゲームマネジメントがうかがえた。
そんな中で、特に重要視するのは試合の入りだ。「最初の一歩というところは気持ちが入る部分。そこでいいプレーができたらゲームを落ち着かせられると思う。最初だからこそシンプルに流れをつかむようなプレーをするのが大事かなと思う」。
世界最高峰の舞台を前に「本当に楽しみでしかない」と語った彩艶。取材では前日に髪を切ったことを問われ、「気合の散髪とかはやめてください(笑)。髪の毛についての質問はやめましょう(笑)」と笑顔で応じ、報道陣を和ませた。引き締まった表情の中にもリラックスした雰囲気を漂わせながら、日本の守護神は運命の初戦へ向けて着実に準備を進めている。
(取材・文 矢内由美子)
今大会でのベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルでのトレーニングが本格化する中、彩艶は充実した環境の中で最終調整を進めていることを強調。「環境も素晴らしいですし、自分たちのやるべきことに集中できる環境なので、いろんな部分であらためてワールドカップが始まるなという感覚があります」と言った。自身初の大舞台を目前に控え、緊張感と高揚感が入り交じる様子も見せながら「あと3日の練習ですけど、いい準備をしたい」と静かに気持ちを引き締めている。
高さを生かしたクロスやGKからのロングボールはオランダの武器。さらに前線にはスピードのある選手が並んでおり、セリエAでも対戦経験があるFWドニエル・マレン(ローマ)についても、「背後の抜け出しもそうですし、小さいスペースでもシュートを狙ってくる選手」と警戒を強めた。
その上で、日本が対抗するためには守備陣との連係が不可欠だと強調する。「スペースをコンパクトにすることもそうですし、逆にラインを高くすれば自分が守るスペースも増える。ディフェンスとの連係もそうですし、自分の準備も少しアグレッシブになるのかなと思う」。
今大会は大会方式の変更により、各組3位にも決勝トーナメント進出の可能性がある。オランダとの初戦では、勝ち点1の価値が従来以上に大きくなる場合も想定され、彩艶もその点を十分に理解している。
「キーパーとしてはゼロで抑えるというところがある。最終的に時間が少なくなってきたら勝ち点1を取る戦いになるかもしれない。そういったところでは勝ち点3、勝ち点1のどちらにも対応できる戦い方をしないといけない」。攻守のバランスを見極めながら、試合展開や時間帯によっては引き分けを死守する現実的な戦いも視野に入れており、GKとして求められる冷静なゲームマネジメントがうかがえた。
そんな中で、特に重要視するのは試合の入りだ。「最初の一歩というところは気持ちが入る部分。そこでいいプレーができたらゲームを落ち着かせられると思う。最初だからこそシンプルに流れをつかむようなプレーをするのが大事かなと思う」。
世界最高峰の舞台を前に「本当に楽しみでしかない」と語った彩艶。取材では前日に髪を切ったことを問われ、「気合の散髪とかはやめてください(笑)。髪の毛についての質問はやめましょう(笑)」と笑顔で応じ、報道陣を和ませた。引き締まった表情の中にもリラックスした雰囲気を漂わせながら、日本の守護神は運命の初戦へ向けて着実に準備を進めている。
(取材・文 矢内由美子)