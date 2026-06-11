TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.5ポイント安の3811.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4049.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
3996.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3909.00ポイント 一目均衡表・転換線
3890.66ポイント 25日移動平均
3872.70ポイント 5日移動平均
3847.60ポイント 10日TOPIX現物終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3837.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3811.50ポイント 11日夜間取引終値
3784.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3768.57ポイント 75日移動平均
3731.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3503.16ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4049.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
3996.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3909.00ポイント 一目均衡表・転換線
3890.66ポイント 25日移動平均
3872.70ポイント 5日移動平均
3847.60ポイント 10日TOPIX現物終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3837.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3811.50ポイント 11日夜間取引終値
3784.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
3768.57ポイント 75日移動平均
3731.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3503.16ポイント 200日移動平均
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