11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.5ポイント安の3811.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4049.91ポイント ボリンジャーバンド3σ

3996.82ポイント ボリンジャーバンド2σ

3943.74ポイント ボリンジャーバンド1σ

3909.00ポイント 一目均衡表・転換線

3890.66ポイント 25日移動平均

3872.70ポイント 5日移動平均

3847.60ポイント 10日TOPIX現物終値

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3837.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3811.50ポイント 11日夜間取引終値

3784.50ポイント ボリンジャーバンド2σ

3768.57ポイント 75日移動平均

3731.41ポイント ボリンジャーバンド3σ

3718.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3503.16ポイント 200日移動平均



株探ニュース