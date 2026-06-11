　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.5ポイント安の3811.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4049.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3996.82ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3943.74ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3909.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3890.66ポイント　　25日移動平均
3872.70ポイント　　5日移動平均
3847.60ポイント　　10日TOPIX現物終値
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3837.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3811.50ポイント　　11日夜間取引終値
3784.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3768.57ポイント　　75日移動平均
3731.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3718.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3503.16ポイント　　200日移動平均

株探ニュース