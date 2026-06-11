11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



911.70ポイント ボリンジャーバンド3σ

872.70ポイント ボリンジャーバンド2σ

833.71ポイント ボリンジャーバンド1σ

794.72ポイント 25日移動平均

775.50ポイント 一目均衡表・基準線

769.64ポイント 75日移動平均

761.00ポイント 一目均衡表・転換線

755.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ

748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

740.12ポイント 200日移動平均

737.00ポイント 5日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

722.49ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値

716.74ポイント ボリンジャーバンド2σ

707.00ポイント 11日夜間取引終値

677.74ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース