　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

911.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
872.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
833.71ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
794.72ポイント　　25日移動平均
775.50ポイント　　一目均衡表・基準線
769.64ポイント　　75日移動平均
761.00ポイント　　一目均衡表・転換線
755.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
748.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.12ポイント　　200日移動平均
737.00ポイント　　5日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
722.49ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
716.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
707.00ポイント　　11日夜間取引終値
677.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース