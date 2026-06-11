グロース先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
911.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
872.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
833.71ポイント ボリンジャーバンド1σ
794.72ポイント 25日移動平均
775.50ポイント 一目均衡表・基準線
769.64ポイント 75日移動平均
761.00ポイント 一目均衡表・転換線
755.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.12ポイント 200日移動平均
737.00ポイント 5日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
722.49ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値
716.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.00ポイント 11日夜間取引終値
677.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
911.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
872.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
833.71ポイント ボリンジャーバンド1σ
794.72ポイント 25日移動平均
775.50ポイント 一目均衡表・基準線
769.64ポイント 75日移動平均
761.00ポイント 一目均衡表・転換線
755.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.12ポイント 200日移動平均
737.00ポイント 5日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
722.49ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値
716.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
707.00ポイント 11日夜間取引終値
677.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース