声優アイドルグループ「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」をリリースした。これを記念してスポニチ東京本社でソロインタビューを受けた西門志織（にしかど・しおり）は、圧倒的な中毒性を持つ楽曲への自信と、表現者として覚醒しつつある自身の「進化」を口にした。（「推し面」取材班）

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机の上に置かれたボイスレコーダーの、規則的なデジタル表示だけが時を刻んでいる。窓を打ち付ける雨音が響く空間で、凜とした西門の姿が鮮やかに浮かび上がっていた。

​「ピュアモンって、電波曲があるようでなかったんです。以前『PURE×PURE×PURE』という面白おかしく盛り上がれる曲があったんですけど、今回はそれをさらに超えてくる電波曲だなとすごく思いました」

​涼やかな目元をわずかに細め、言葉を一つひとつ選ぶように紡ぎ出す。

今年の9月でグループ加入から丸3年を迎える西門にとっても、今回の楽曲が放つ引力は想像を超えていた。

​「これまでの曲も口ずさむことは結構あったんです。でも『しゅがぴゅあ』は初めて聴いた直後から、もう頭の中にずっと『しゅがぴゅあ』しか流れてこなくて。それぐらい、歌っている自分たち自身が洗脳されちゃうくらいすごい曲です」

​ ​そんな強烈な個性を持つ楽曲の中で、西門志織という「個」の輝きが最も凝縮されている瞬間がある。

それは、ソロで歌い上げる落ちサビのパートだ。そこに込められた想いを尋ねると、凛とした空気がふっと緩み、はにかむような笑みがこぼれた。

​ 「落ちサビで私がソロで歌わせてもらっている、『ひとりじゃないからね』という歌詞です。私自身、結構寂しがり屋なので『ひとりじゃない』という言葉に安心感がありますし、振り付けも含めて、お客さんとの一体感が生まれる歌詞だなと思っています」

そのソロパートで見せるダイナミックな手の振り付けは、西門自身が考案したものだという。

​「歌詞とリンクさせて『こういう振りにしたいな』と考えてやっているので、そこはぜひ見てほしいです。どうやったらもっと可愛く見えるか、意識しながら自分で考えました。遠い席から見てくれているお客さんにも、『あ、今これやってるな』って分かってもらえるように、しっかりめに大きく動いています」

​ 進化は、ダンスだけにとどまらない。

カップリング曲を含めた今作では「声の表現力」も大きな武器となっている。

​ 「今回のシングルは、3曲とも全員にしっかりとソロパートが入っているんです。それぞれで自分の声を聞いてもらいやすいですし、曲によって歌い方や声の雰囲気も少しずつ変えています」

​自身の武器を客観的に分析する瞳に、大人の女性としての自負が宿る。

​「私は地声が少し低めなので、かっこいい曲だとそれが顕著に出るんです。『この曲はかっこいい声だな』『こっちは透き通っているな』と意識して歌い分けているので、そこが個性として光っていたら嬉しいです」

​声のバランス、表現の引き出し、そしてステージで見せる無二のシルエット。西門が全身で体現する「ひとりじゃない」というメッセージは、日々を戦うファンの背中を、明日もまた力強く押し進めていくはずだ。