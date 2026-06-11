声優・小倉唯「いろいろな私を楽しんで」、30代初の写真集発売決定 先行カット公開【イベント・特典一覧】
大人っぽい表情から、素に近いナチュラルなカットまで収録
声優・小倉唯（30）の最新写真集が、9月18日に発売されることが発表された。
【先行カット】肩がチラリ！砂浜で海に浸りまぶしい笑顔の小倉唯
30代を迎えて初となる今作のロケ地に選ばれたのは、小倉が20歳の時に発表した写真集『ゆいはたち』と同じ沖縄。当時撮影した思い出のロケ地を再び訪れ、懐かしい記憶をたどりながら撮影が行われた。キャリアを積み重ねた“今”の小倉唯だからこそ表現できる大人っぽい表情から、素に近いナチュラルなカットまで、小倉の新たな一歩を贅沢に収めた一冊となっている。
なお、今作の編集・制作は、小倉のデビュー当時から取材を続けている『声優グランプリ』が担当する。
■小倉唯 コメント
「今回の撮影地は、『ゆいはたち』で訪れた思い出の地・沖縄！約10年ぶりに、再びこの場所で写真集を撮影できたことがとても感慨深かったです。当時訪れた場所を巡りながら、あの頃とはまた違う今の自分の姿を残していただきました。衣装やシチュエーションも幅広く挑戦していて、大人っぽい表情から素に近いカットまで、いろいろな私を楽しんでいただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください♪」
■10月には発売記念イベント開催、秋葉原でのパネル展も決定
写真集の発売を記念して、10月12日に東京都内某所にて「特典ブロマイドサイン会」の開催が決定した。アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでの予約・購入者を対象に抽選で招待される。
さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店では9月16日から約2週間、発売記念のパネル展が開催される。展示に使用されたパネルに小倉の直筆サイン、コメント、当選者の宛名を入れてプレゼントするキャンペーンも実施予定。
■各法人別の特典・限定版情報
現在、各法人にて特典付きの予約受付がスタートしている。インフォスクエア、アニメイト、ゲーマーズでは全員に特典がもらえる早期予約キャンペーンも実施中だ。
【早期予約キャンペーン】
インフォスクエア：B2ポスター（期間：6月10日〜8月16日 午後11：59）
アニメイト・ゲーマーズ：ポストカード（期間：6月10日〜8月2日 午後11：59 ※両法人で絵柄は異なる）
【限定版・特典一覧】（価格はすべて予価・税込）
・アニメイト（3850円）
特典：L判ブロマイド2枚セット
・ゲーマーズ（3850円）
特典：L判ブロマイド2枚セット（※AKIHABARAゲーマーズ本店での予約・購入で、さらに「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」がプレゼントされる）
・インフォスクエア
限定版（8250円）：アナザーフォトブック＋アクリルスタンド＋ポストカード5枚セット（1枚は複製サイン＆コメント入り）付き
通常版（3850円）
共通特典：インフォスクエア限定カバー（通常版カバーは付かない）、L判ブロマイド2枚セット
・オフィシャルファンクラブ「Yui's＊Company.」
限定カバー版（3850円）（通常版カバーは付かない／受付期間：6月10日〜8月2日午後11：59）
・セブンネット／楽天ブックス／HMV／ヨドバシカメラ（各3850円）
特典：L判ブロマイド
・電子書籍版（3850円）全ストア共通
特典：電子限定カバー（通常版カバーは付かない）、電子版限定特典（写真集未掲載カットを収録）
声優・小倉唯（30）の最新写真集が、9月18日に発売されることが発表された。
【先行カット】肩がチラリ！砂浜で海に浸りまぶしい笑顔の小倉唯
30代を迎えて初となる今作のロケ地に選ばれたのは、小倉が20歳の時に発表した写真集『ゆいはたち』と同じ沖縄。当時撮影した思い出のロケ地を再び訪れ、懐かしい記憶をたどりながら撮影が行われた。キャリアを積み重ねた“今”の小倉唯だからこそ表現できる大人っぽい表情から、素に近いナチュラルなカットまで、小倉の新たな一歩を贅沢に収めた一冊となっている。
■小倉唯 コメント
「今回の撮影地は、『ゆいはたち』で訪れた思い出の地・沖縄！約10年ぶりに、再びこの場所で写真集を撮影できたことがとても感慨深かったです。当時訪れた場所を巡りながら、あの頃とはまた違う今の自分の姿を残していただきました。衣装やシチュエーションも幅広く挑戦していて、大人っぽい表情から素に近いカットまで、いろいろな私を楽しんでいただけると思います。ぜひ楽しみにしていてください♪」
■10月には発売記念イベント開催、秋葉原でのパネル展も決定
写真集の発売を記念して、10月12日に東京都内某所にて「特典ブロマイドサイン会」の開催が決定した。アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでの予約・購入者を対象に抽選で招待される。
さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店では9月16日から約2週間、発売記念のパネル展が開催される。展示に使用されたパネルに小倉の直筆サイン、コメント、当選者の宛名を入れてプレゼントするキャンペーンも実施予定。
■各法人別の特典・限定版情報
現在、各法人にて特典付きの予約受付がスタートしている。インフォスクエア、アニメイト、ゲーマーズでは全員に特典がもらえる早期予約キャンペーンも実施中だ。
【早期予約キャンペーン】
インフォスクエア：B2ポスター（期間：6月10日〜8月16日 午後11：59）
アニメイト・ゲーマーズ：ポストカード（期間：6月10日〜8月2日 午後11：59 ※両法人で絵柄は異なる）
【限定版・特典一覧】（価格はすべて予価・税込）
・アニメイト（3850円）
特典：L判ブロマイド2枚セット
・ゲーマーズ（3850円）
特典：L判ブロマイド2枚セット（※AKIHABARAゲーマーズ本店での予約・購入で、さらに「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」がプレゼントされる）
・インフォスクエア
限定版（8250円）：アナザーフォトブック＋アクリルスタンド＋ポストカード5枚セット（1枚は複製サイン＆コメント入り）付き
通常版（3850円）
共通特典：インフォスクエア限定カバー（通常版カバーは付かない）、L判ブロマイド2枚セット
・オフィシャルファンクラブ「Yui's＊Company.」
限定カバー版（3850円）（通常版カバーは付かない／受付期間：6月10日〜8月2日午後11：59）
・セブンネット／楽天ブックス／HMV／ヨドバシカメラ（各3850円）
特典：L判ブロマイド
・電子書籍版（3850円）全ストア共通
特典：電子限定カバー（通常版カバーは付かない）、電子版限定特典（写真集未掲載カットを収録）