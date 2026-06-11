どの子が好き？【マクドナルド】へ急げーーーッ！！「最新ハッピーセット」が可愛すぎる

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、「ちいかわ」が登場！ マクドナルドクルーのユニフォームを着た、ちいかわと仲間たちの3Dフィギュアで、思わず全種類集めたくなる可愛さです。今回は、2026年6月11日までの期間限定で販売中のハッピーセットでもらえる、「ちいかわ」のおもちゃをご紹介します。

ユニフォーム姿にときめく！ ちいかわの仲間が大集合

第1弾、第2弾と、異なるキャラクターが登場していた、ハッピーセット「ちいかわ」。画像は、5月29日から6月11日までの第2弾のラインナップです。うさぎ、モモンガ、シーサー、古本屋が、さまざまなユニフォームに身を包み、表情も個性豊か。@ftn_picsレポーターともさんは「マクドナルド クルーの衣装を着た『古本屋』は、帽子がとっても似合ってる」とコメント。どれが出ても笑顔になれそうです。

並べて飾っても、子どもとごっこ遊びしても楽しい

今回のおもちゃは、3Dフィギュアの底面に穴があり、鉛筆やスティック状の物を差し込める仕様。人形劇のように動かして、ごっこ遊びするのも楽しいかも。また、底面が平らなのでそのままでも、並べて飾りやすいところも嬉しいポイント。日々の作業や勉強中もキャラクターの可愛い姿に癒やされそう。コンプリートして並べて飾れば、ちいかわの世界観をたっぷりと満喫できそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里