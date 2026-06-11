国際親善試合ハンガリーVSカザフスタン

サッカーの国際親善試合であわや大惨事の危険なシーンがあった。ハンガリー・デブレツェンで現地9日に行われたハンガリーとカザフスタンの一戦で、20メートル以上の高さからカメラが落下。ピッチレベルにいたカメラマンは、わずか2メートルの差で負傷を免れた。

英国の公共放送「BBC」は、「ハンガリー戦でテレビ中継用スパイダーカメラがピッチに落下」と題して報道。「ワイヤーで吊り下げられていたテレビカメラがピッチ上に落下し、その影響で試合が一時中断された」とした。

「ハンガリーのメディアによると、前半途中にカメラを支えていたケーブルが火災によって損傷し、カメラから煙が出始めたという」と説明。カメラは20メートル以上の高さから落下し、ハンガリー代表のウォームアップエリア付近のタッチラインのすぐ内側に着地。落下地点は、カメラマンからわずか2メートルの場所だったという。奇跡的に怪我人はいなかった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」の公式Xが、「ハンガリー対カザフスタンの試合中、空からカメラが落ちてきた」として実際の動画を公開。海外ファンからは様々な声が上がった。

「カメラマンはまさに“最終目的地（死の運命）”を間一髪で回避した」

「この短い映像を見る限り、バッテリーが発火して、支えていたケーブルを焼き切ったようにも見える」

「どうやったらこんな事になるの？」

「アメリカ開催のワールドカップで起こりそうなことだ」

「奇跡」

「念のため言っておくけど、これはヨーロッパのスタジアムだよ」

「CFL（カナディアン・フットボール・リーグ）の試合中には絶対に起きてほしくないね」

「かわいそうなカメラ。安い物じゃないのに」

試合はハンガリーが3-1でカザフスタンに勝利。両国とも11日（日本時間12日）開幕の北中米ワールドカップには出場していない。



（THE ANSWER編集部）