ファッション誌「non―no」専属読者モデルで、フジテレビ系「オールナイトフジコ」に出演していたフジコーズのメンバーでもあった小杉怜子(22)が8日、自身のインスタグラムを更新し、海上自衛隊の制服姿を公開した。



【写真】貴重な艦艇に乗り敬礼！白の制服姿が映える小杉怜子

白い制服を着た画像を掲載し「よこすかYYのりものフェスタ2日目 特務艇【はしだて】1日艇長を努めさせていただきました」と報告した。「はしだて」任務は、国内外の要人を招いての式典や、海上自衛隊を訪問した諸外国の軍人との会議、メディア関係者との懇親会などとされる。戦闘のための装備は搭載されていない「迎賓」のための艦艇だ。



小杉は「海上自衛隊に1隻しかないとても珍しい船 横須賀での一般公開は実に約26年ぶりとのこと」と貴重な体験に感激。「私もはしだてのように、ご来場くださった皆さまを少しでもおもてなしすることができていたら幸いです…」と謙虚にコメントした。



1日のインスタでは護衛艦「むらさめ」の1日艦長を務めたことも伝えている。「やはり海上自衛隊の制服、大好きです。あまりにもカッコよすぎる…。」と白の正装にドキドキ。「帽子もむらさめ仕様でございます 私が着ている制服の肩には、金の三本線が これは2等海佐をあらわしています♡」とちょっぴりマニアックなポイントもアピールした。



小杉はハッシュタグで「#自衛隊マニア」という文言を入れるほど思い入れがある。約1年前には「飛行服」を着用してF-2戦闘機の前で撮影したショットなども掲載している。



（よろず～ニュース編集部）