木村多江、18歳娘のエピソード初告白 英語を習得するため高校を中退し…
俳優の木村多江（55）が、きょう11日に放送されるテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。5年ぶりの登場となる木村が、18歳の娘のエピソードをテレビで初めて語る。
【番組カット】変わらず美しい…11日放送の『徹子の部屋』に出演する木村多江
愛娘は英語を習得するために高校を中退しオーストラリアへ留学。今はタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどだという。小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から温かく語る。
また、木村の意外な素顔として「ラグビー愛」がさく裂。倒れても立ち上がり前へ進むラグビー選手を心からリスペクトしているそう。そして黒柳徹子も、ラグビーの大ファンで、かつて神戸製鋼で活躍した平尾誠二さんについて熱弁。過去の平尾さんの映像に大興奮する。
さらに、日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんは木村の親戚。黒柳の父と友人だったという驚きの縁も発覚。芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意も語る。
【番組カット】変わらず美しい…11日放送の『徹子の部屋』に出演する木村多江
愛娘は英語を習得するために高校を中退しオーストラリアへ留学。今はタッチラグビーの西オーストラリア代表に選ばれるほどだという。小学生時代のほろ苦いホームステイ経験から起業を夢見るまでの軌跡を、母の視点から温かく語る。
さらに、日本を代表するテノール歌手の奥田良三さんは木村の親戚。黒柳の父と友人だったという驚きの縁も発覚。芸歴35年を超え、苦手だった歌を克服して挑む「初の主演舞台」への決意も語る。