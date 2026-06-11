女性皇族が、結婚後も皇族身分を保持する案が検討されている。首相は今国会での成立を急ぐが、現行の典範で育った女性たちには、戸惑いもあるのではないか。そこで戦後、皇籍を離れた元女性皇族たちの生活を追った。

【画像】ダークブルーのローブ・モンタントをお召しに…談笑される雅子さまと黒田清子さん

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2025年6月、長野県上松町では、伊勢神宮の式年遷宮へ向け、ご神体を納める木材を切り出す「御(み)杣(そま)始(はじめ)祭(さい)」が行われていた。雨が降るなか、樹齢推定300年、2本の木曽ヒノキが切り倒される。その様子を見守っていたのが、天皇の妹で伊勢神宮祭主の黒田清子さん（57）だ。参列していた文筆家、皇學館大学非常勤講師の千(ち)種(くさ)清美氏が言う。



伊勢神宮の祭主も務める黒田清子さん ©時事通信社

「伊勢神宮の神(かん)嘗(なめ)祭(さい)などの際は装束を身に着けていらっしゃいますが、この日はスーツ姿。カイロが配られるほど寒かったのですが、終始、嫌な顔一つなさらなかった。周りの宮司様方と柔らかな表情で、言葉を交わしていらっしゃいました」

千種氏は、清子さんのプライベートの姿も見かけたことがあるという。

「伊勢に神宮徴古館という博物館があるのですが、お洋服姿でいらっしゃいました。職員の方々に会釈しながらご見学されていて。普段から本当に穏やかな方なのだろうと思います」（同前）

愛子さまや佳子さまが結婚すれば…

今年6月8日、衆参両院の正副議長は、皇族数の確保に関する「立法府の総意」の取りまとめ案を与野党の全体会議に提示した。女性皇族が結婚後も皇族身分を保持する案、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を、いずれも「了とする」との内容だ。

高市早苗首相は今後、政府で皇室典範改正案を作成し、今国会に提出する意向を示している。

取りまとめ案で、特筆すべき点がある。女性皇族たちが、身分を保持するかどうか、「ご意向を尊重するなど一定の配慮をすべきだ」と記されていることだ。

いまの皇室典範では、愛子さまや佳子さまが結婚すれば、皇室を離れ、民間人となる。その際は、皇室経済法で「品位保持」のため、一時金が支給される。皇室解説者の山下晋司氏が言う。

「“内親王”の限度額は1億5250万円です。愛子内親王殿下は限度額、佳子内親王殿下は限度額か1割減になると思われます。その後の手当はありません。警備は皇宮警察ではなく、都道府県警察が担当します。結婚後しばらくはSPが付くこともありますが、状況に応じて徐々に警備は縮小されていくと思われます」

そうした民間での暮らしを前提として生きてきた女性皇族。突然、「残ってもいいですよ」と言われても、戸惑うのは当然だろう。

では、これまで結婚を機に皇籍を離脱した女性皇族は、民間人としてどんな暮らしをしてきたのか？ いま再注目されている、彼女たちの生活を追った。

この続きでは、元女性皇族8人の結婚後の暮らしと“現在地”をリポート。記事の全文は、現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月11日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月18日号）