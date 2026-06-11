ゴールデンレトリバーの子犬がクルリと振り返ったらまさかの…！？何事かと思ってしまう驚きのポーズが反響を集め、投稿は72万回再生を突破。「犬種わかんない(笑)」「耳ペロン」「これは可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ゴールデンレトリーバーの子犬が振り返った』と思ったら…『とんでもない首の角度』を捉えた光景】

振り返った子犬の衝撃的な姿

TikTokアカウント「will_goldenretriever」に投稿されたのは、子犬らしい無邪気な姿が反響を集めた、ゴールデンレトリバー「WILL（ウィル）」くんのお姿。

この日、いつものようにくつろいでいたWILLくん。すると飼い主さんの気配に気が付いたのか、ふいにクルリと首を動かしたといいます。そのときのWILLくんのお姿はあまりに衝撃的でした…！

それは、首がもげてしまいそうなほどクセ強な振り返りポーズ！完全にお顔が逆さまとなっていますが、キュッと上がった口角＆つぶらな瞳は愛くるしい限り。子犬らしい無邪気な表情とクセ強すぎる姿とのギャップに笑いを抑えることができません…！

お耳がペロン♡何の犬種…！？

そのままお顔を右に左に動かすと、ペロンとひっくり返ったお耳も一緒に右へ左へ…。たれ耳のゴールデンさんのお耳はこんなに大きかったのか…と、新たな発見も生まれました(笑)

当のWILLくんは『なぁに？』と不思議そうなお顔で飼い主さんを見つめていたそう。何の意図もなくとった行動なのに、ここまでたくさんの笑顔が生まれるなんて子犬の…いやWILLくんの破壊力はすごいものですね。これからも天真爛漫なお姿で周りの人をハッピーにさせてくれることでしょう♡

この投稿には「だいぶ可愛い」「こんなに首が後ろに！」「なんの犬種かと思ったｗｗ」など、多くのコメントが寄せられています。

テレビの前で荒ぶるわんこ♪

大きく成長したWILLくんと飼い主さんの日常もご紹介！この日、自宅で映画を見ていた飼い主さん。いよいよ感動のラストシーン…目が離せない展開が続きますが、テレビの前には激しく遊ぶWILLくんが…！

あまりに荒々しく遊ぶため、画面にまったく集中できません。これには「涙も一瞬で引っ込んだ」と飼い主さんが振り返るほど。きっとWILLくんのお遊びもクライマックスに近づいているのでしょう…。

体は大きく成長しても天真爛漫な部分は変わりません。無邪気なWILLくんと一緒なら、毎日が退屈知らずですね。

TikTokアカウント「will_goldenretriever」には、WILLくんのチャーミングな姿が多数紹介されていますよ。元気と癒しをもらいに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「will_goldenretriever」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております