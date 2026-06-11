お父さんの両隣に座り、なぜか熱い視線を送り続ける2頭の大型犬。その静かなやり取りが、まるで大きなぬいぐるみと暮らしているかのようだと反響を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「ぬいぐるみみたい」「たまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なぜかお父さんを見つめる2頭の大型犬→交互に眺めていたら…『大きなぬいぐるみ』にしか見えない光景】

じっと見つめる2頭の存在感

TikTokアカウント「wanko.biyori」に投稿されたのは、お父さんを真剣な表情で見つめるスタンダードプードルたちのお姿。登場するのはラウルくんとシャビくんです。とある日、ソファにいたお父さんの両隣に並んで座ると、不思議な時間が始まったのだとか。

お父さんは左右に座るラウルくんとシャビくんへ順番に視線を向けていたそう。しかし2頭はほとんど動くことなく、お父さんの顔をじっと見つめ続けていたといいます。その落ち着いた佇まいともふもふな毛並みが相まって、大きなぬいぐるみのような存在感を放っていたのでした。

交互に視線を送るお父さん

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ラウルくんとシャビくんからじっと見つめられ、お父さんは何度も2頭を見比べるように眺めていたそう。右を見て、左を見て、また右を見るというやり取りはどこかシュールで、思わずクスッと笑えます。

一方のラウルくんとシャビくんは終始落ち着いたまま。お父さんの様子を見守っているようにも見え、その姿からは独特の貫禄さえ感じられます。微動だにしないもふもふコンビの存在感に、多くの人が目を奪われるのも納得の光景です。

最後は息ぴったりの行動に♡

そんな穏やかな時間が続くなか、先に動いたのは2頭のうちの1頭だったそう。お父さんの方へ少し身を乗り出すように近づくと、その様子に呼応するかのようにもう1頭も顔を近づけていったといいます。

気付けばお父さんは左右から覗き込まれる形に。鏡合わせのように顔を寄せる様子は思わず頬が緩む愛らしさです。まるで中に人が入っているかのような絶妙な動きに、多くの人が心を掴まれることとなったのでした。

話題となった投稿には「最後鏡の様に同じ動きｗ」「ぬいぐるみみたいで可愛すぎるーッ♡」「もふもふでかわいい」「素敵♡可愛過ぎです」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「wanko.biyori」では、愛犬たちと家族の日常が数多く投稿されています。もふもふな大型犬たちの魅力あふれる姿に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「wanko.biyori」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。