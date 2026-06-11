ペットボトルを装着して使うハンディファン『iFan Coola』登場　極細ミストと気化熱で体感温度を約-10度に

エレス株式会社は、『iFan』シリーズの最新作として、ペットボトルを直接取り付けて使えるハンディファン『iFan Coola（アイファン クーラ）』を発売する。

（関連：【画像】ペットボトルを挿すだけでミストに）

『iFan Coola』は、本体にペットボトルを装着し、ミストと風を同時に届けるハンディファン。風がミストを蒸発させる際の気化熱を利用することで、風の体感温度を約-10度下げ、冷風をピンポイントで届けることを目指した製品となっている。近年の酷暑において、通常のハンディファンでは熱風を浴びているように感じてしまうという課題に応えた一台だ。

ミストは非常に細かく噴出されるため、肌や衣服が濡れたりべたついたりする不快感を抑えながら、効率よく涼感を得られるという。市販の水が入ったペットボトルを本体に直接取り付けるだけで使用でき、2種類のアタッチメントが付属しているため、さまざまな口径の飲料ボトルに対応する。

風量は4段階で調節可能。ミスト機能と併用することで、従来のファンとは異なる“冷風扇”としての使い心地を提供する。本体にはカラビナホールを備えており、バッグなどに取り付けて持ち運ぶことも可能だ。

あわせて、誤作動防止のための電源スライドスイッチを搭載。スイッチをONにした状態で長押しすることでファンとミストが作動する仕組みになっている。使用後の水滴や持ち運び時の水漏れに配慮した収納袋も付属する。カラーはアイボリーとスカイの2色展開で、価格は4,378円（税込）。

■製品情報iFan Coola（アイファン クーラ）メーカー：エレス株式会社価格：4,378円（税込）カラー：アイボリー / スカイ型番：IF-CLA 26主な仕様：・入力：DC5V 1000mA・内蔵電池：リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mA 7.4Wh・充電時間：約3時間・連続使用時間：約1～4.5時間（ファンのみ稼働時）・風量切替：4段階・外形寸法：約60×60×180mm・本体重量：約191g・材質：ABS、シリコン付属品：充電用USBケーブル、取扱説明書、カラビナ、収納袋、ボトルコネクタ公式サイト：https://www.elaice.jp/公式オンラインショップ：https://lshop.jp/

（文＝リアルサウンド編集部）