「ソフトバンク、もう嫌、勘弁してくれ…」最強SB打線に連敗、2日で9被弾に阪神ファンも“呆然”「どうやったら抑えられるの？」「圧力えぐすぎ」

近藤は2打席連続アーチと圧巻の打撃を見せた（C）産経新聞社

ソフトバンクがまたも打線の強さを見せた。6月10日の阪神戦（みずほペイペイ）に6−2と勝利。

カード初戦に6発と爆発力を見せた打線がこの日も威力を発揮した。

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2点のビハインドで迎えた4回一死走者なしの場面で打席に入った柳田悠岐が大竹耕太郎のツーシームを捉えて8号ソロを放つと、続く5回には前日も本塁打を放っていた近藤健介が右中間テラス席へ勝ち越しの11号ソロをマーク。

さらに近藤は7回一死二塁の場面、救援左腕の及川雅貴から2打席連続となるダメ押しの12号2ランを放った。

球界を代表するホームランアーチストならではの弾道となったが、ソフトバンク打線においてはカード初戦は初回から5イニング連続の6本塁打を放ち、2戦目も3発と得意の空中戦で豪快な野球を展開している。