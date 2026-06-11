”銀行の変心”で欲しい家が買えなくなる恐れも…専門家が「住宅ローン申込みは早めに」と断言するワケ

日銀の利上げ方針や長期金利の上昇を受け、住宅ローンを取り巻く環境そのものも大きく変わりつつある。

住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が銀行の姿勢の変化について解説する。

前編記事〈「変動金利の住宅ローン」を気軽に組む時代はもう終わった…変動優位は変わらずも専門家が伝えておきたい「将来リスク」〉から続く。

銀行は収益化フェーズへ

マイナス金利の時代、銀行は顧客から預かった預金の有力な運用先がなく、住宅ローンの融資残高を積み上げることに注力してきました。

その手段のひとつが、基準金利から引き下げる優遇幅（引き下げ幅）の拡大です。各行は競うように引き下げ幅を広げ、借り手にとって有利な水準まで住宅ローンの適用金利を引き下げてきました。

しかし金利なき時代が終わった今、銀行は国債など利回りの取れる運用先を確保できるようになりました。その結果、住宅ローンへの注力度が下がり、引き下げ幅は縮小傾向に転じています。加えて、基準金利の引き上げも進んでいます。

収益化フェーズに入った銀行にとって、住宅ローンはもはや「何としても獲得したい商品」ではなくなりつつあるのです。

審査基準が厳しくなる

また、銀行では「審査金利」の水準にも変化が生じています。

住宅ローンの審査では、実際の適用金利ではなく、より高い審査金利を用いて返済比率を計算します。これは、金利上昇局面でも返済できるかどうかを確認するためのストレステストです。

これまで各行は3.0〜3.5%程度の審査金利を用いていましたが、これを3.5〜4.0%程度に引き上げる動きが出てきています。

たとえば年収700万円、返済比率40%、35年返済という条件の場合、審査金利3.5%では5646万円まで借りられますが、4.0%に引き上げられると5270万円まで下がります。これは年収倍率に換算すると、約8倍から約7.5倍への減少です。

これにより、今後は「借りたい金額を満額借りられなかった」というケースが増えてくるかもしれません。

最近では、資材の供給不足により引き渡しが遅れるケースもあり、これにより希望する条件で住宅ローンが組めなくなる例も出てきています。

実際に、モゲチェックのユーザーの中には、中古の戸建てをリフォーム前提で購入しようとしたところ、リフォーム会社から「いつ着工できるか分からない、見積もりも出せない」と言われ、やむなくリフォーム不要の中古マンションに切り替えたケースがありました。

資材の供給不足で引き渡しが遅れると、その間にさらに金利が上昇し、当初より高い金利が適用されるリスクもあります。希望通りの家が希望通りの条件で買えなくなる事態は、決して他人事ではありません。

これからの住宅ローン戦略

こうした状況を踏まえ、今後の住宅ローン戦略として3つの点をお伝えします。

まず、早めの申込みを行うことです。審査金利の引き上げや引き下げ幅の縮小が本格化する前に申し込むことで、より有利な条件でローンを組める可能性が高まります。

固定金利を検討している方も、長期金利が急上昇していることから早期に決断することが重要です。

次に、各行の住宅ローンを徹底的に比較することです。

金利の引き下げ幅は銀行によって異なり、同じ変動金利でも借りるタイミングと銀行の選択で適用金利は大きく変わります。0.01%の差が35年間積み重なれば、総返済額に大きな差が生まれます。

最後に、変動金利を選んだ場合の備えです。

今後、2%程度の金利上昇が生じても家計が回るかどうかを事前に確認しておくことが重要です。

そのうえで、前編でもお伝えしましたが、長期分散積立投資を併用することをおすすめします。利上げはインフレを背景に行われるため、インフレの恩恵を資産運用で取り込むことができれば、金利上昇への耐久力は自然と高まっていくでしょう。

構成／椿慧理

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