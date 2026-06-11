競輪ワールドシリーズが3〜5日の防府で開幕。取材には行けなかったが、画面越しでもその盛り上がりは伝わってきた。

結果は男子、女子ともにパリ五輪2冠のラブレイセンとアンドルーズが優勝。特にラブレイセンは決勝で新田祐大とラインを組み先行で1着。力だけではなく“競輪”への順応を見せた。

気になったのは開催後の新田のSNS。「初日で海外選手の強さを目の当たりにした上で、日本人選手が勝利をつかめるのか。むしろつかみ取ってほしい。その想（おも）いが、我々選手の名誉にもつながる――。そんな空気を開催に参加している選手たちから強く感じました」とつづった。世界は強い。ただ、最強最速の黒船を誰が打ち破るか。選手もファンも存分に楽しんでいる。

7月までは斡旋が発表され、注目の日本VS世界がある。

男子は7月の青森と伊東。青森は200メートルFTT（フライングタイムトライアル）8秒857という世界記録を持つリチャードソンが登場。迎え撃つのが地元の新山響平や中野慎詞。新旧ナショナルチームラインで最速を打ち破れるか。

伊東は太田海也と深谷知広が世界と真っ向勝負。また、知将・松浦悠士も参戦予定でTHE競輪で立ち向かう。

女子の注目は立川。日本から絶対女王・佐藤水菜が登場。もはや世界VS世界レベルでもあるが、ガールズケイリンの本気をぶつける。最高のマッチアップがずらり。ワクワクが止まらない。（渡辺 雄人）

◇渡辺 雄人（わたなべ・ゆうと）1995年（平7）6月10日生まれ、東京都出身の31歳。法大卒。18年4月入社、20年1月からレース部競輪担当。22年は中央競馬との二刀流に挑戦。23年から再び競輪一本に。愛犬の名前は「ジャン」。