17歳・瀬戸りおん、初グラビア「未知の世界だった」 『ミスマガジン2027』ベスト10進出をかけた選考に挑む
講談社主催の「ミスマガジン2027」でベスト20に選出されたアイドルグループ・Shibu3 projectの瀬戸りおん（17）が、現在発売中の『ヤングマガジン』28号に登場した。
【別カット】初々しい笑顔がかわいい！“開放的”なポーズの瀬戸りおん
瀬戸は応募総数3087人の中からベスト20入りを果たし、現在は6月28日まで実施されるベスト10進出をかけた選考に挑戦中。同号ではベスト20メンバーが特集され、エントリーナンバー5の瀬戸も誌面でフレッシュな魅力と透明感あふれるグラビアを披露している。
先日行われたベスト20お披露目イベントにも出演した瀬戸は、趣味のサッカー観戦にちなんだ胸キュンセリフを披露し、会場を沸かせた。
また、Shibu3 projectからは「ミスマガジン2019」グランプリの豊田ルナを輩出しており、瀬戸も憧れの先輩として豊田の名前を挙げている。グランプリ獲得を目標に掲げ、選考に臨んでいる。
初めてのグラビア撮影について瀬戸は「グラビアは未知の世界で、自分にできるのか心配だったのですが、実際に撮影してみると、スタッフの皆さんが和ませてくれたのでリラックスして撮影することができました！」とコメントした。
ベスト10進出をかけた選考では、誌面投票やデジタルコンテンツの視聴数などが審査対象となる。
瀬戸は2008年8月20日生まれ、東京都出身。身長158センチ。趣味はメイク研究とサッカー観戦で、特にプレミアリーグを好む。特技はダンス。現在、Shibu3 projectのメンバーとして活動している。
【別カット】初々しい笑顔がかわいい！“開放的”なポーズの瀬戸りおん
瀬戸は応募総数3087人の中からベスト20入りを果たし、現在は6月28日まで実施されるベスト10進出をかけた選考に挑戦中。同号ではベスト20メンバーが特集され、エントリーナンバー5の瀬戸も誌面でフレッシュな魅力と透明感あふれるグラビアを披露している。
また、Shibu3 projectからは「ミスマガジン2019」グランプリの豊田ルナを輩出しており、瀬戸も憧れの先輩として豊田の名前を挙げている。グランプリ獲得を目標に掲げ、選考に臨んでいる。
初めてのグラビア撮影について瀬戸は「グラビアは未知の世界で、自分にできるのか心配だったのですが、実際に撮影してみると、スタッフの皆さんが和ませてくれたのでリラックスして撮影することができました！」とコメントした。
ベスト10進出をかけた選考では、誌面投票やデジタルコンテンツの視聴数などが審査対象となる。
瀬戸は2008年8月20日生まれ、東京都出身。身長158センチ。趣味はメイク研究とサッカー観戦で、特にプレミアリーグを好む。特技はダンス。現在、Shibu3 projectのメンバーとして活動している。