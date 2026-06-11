日本社会の大転換期・南北朝の「対立の本質」…後醍醐天皇の「野望」が招いた皮肉な結果

日本史史上唯一、「二人の天皇が並び立った」南北朝時代。しかし、南北朝時代の真の主人公は「天皇」ではなかった──。

南北朝の「対立の本質」はどこにあるのか？講談社現代新書の新刊『南北朝時代』の著者が解き明かす。

南北朝の対立の本質

本書の帯の文言を「日本史上唯一、二人の天皇が並び立った――なぜ？」とした。しかし実を言えば、この問いにはいささかミスリーディングのきらいがある。というのは、南北朝時代の主人公は「二人の天皇」ではないと筆者は考えるからである。

たしかにこの時代には二人の「主人公」がいた。ではその主人公とは誰なのか？ 一人は後醍醐天皇だ。後醍醐の行動が鎌倉幕府を滅亡させるとともに南北朝時代という新たな時代が誕生する端緒となったことは確かである。

しかし、考えてみてほしい。「後醍醐が鎌倉幕府を滅ぼした」と言うが、実際に後醍醐を中心とする公家勢が鎌倉幕府を攻め滅ぼしたわけではなかった。攻め滅ぼしたのは後醍醐側に立った武士である。その武士のリーダーは足利尊氏である。南北朝の分裂は、この足利尊氏が後醍醐と袂を分かったことにより始まったのだ。

すなわち、南北朝の対立の本質は、「公家vs.武家」にあったということだ。

後醍醐は、武家から政治の実権を取り返し、いにしえの天皇中心の政治体制を今の世に復活させようとした。そのために全国規模で一元的に支配する政治体制の構築を目指した（それが後醍醐の建武政権）。しかしその構想は本質的な矛盾を抱えていた。後醍醐および公家勢力は極力、武家勢力を政治の中心から排除する、あるいは完全に自らの従属化に置くことをもくろんだが、それは「絵に描いた餅」にすぎなかったからである。

実際に鎌倉幕府を倒すために闘い、死んだのは武士である。公家は何もしなかった。極端に言えば「苦しゅうない」と言っただけである。それなのに、なぜ自分たちが公家に従属しなければならないのか? 彼らは「昔からそうだった」という。しかし「昔からそうだった」というだけの理由で権威の頂点にあぐらをかいている奴らに、なぜ従わなければならないのか？ 命をかけた武士たちがそう不満を抱くのは、むしろ人の情として当然のことであろう。

そのような武士の利益の代表者が足利尊氏なのである。

北朝の天皇は、あくまでも「お飾り」でしかなかった。その事実をはしなくも露わにしたのが、尊氏の南朝への「降伏」である。

弟・足利直義と争った観応の擾乱のとき、直義が「鎌倉新幕府」のようなものの設立の動きを見せると、その動きに危機感を抱いた尊氏は、南朝との闘いよりも直義との闘いを優先し、後顧の憂いを断つべく南朝に降伏した。その割を食った北朝は、一時、廃滅の憂き目に遭う。むろんこれは尊氏の計略に過ぎず、直義を破ると北朝にふたたび「寝返る」のだが。

その当時、天皇は、いまだなにがしかの権威を保っていた。尊氏が「天皇なし」で南朝方と戦った京都での闘いに敗れたことにそのことは端的に表れている（時代を下った幕末にあっても「朝敵」とされることへの恐れは絶大だったから、当時にあってはなおさらであった）。そこで腹心・赤松円心の献策を容れ、こちらも天皇を立てることになった。つまり北朝は尊氏にとって都合のいい「錦の御旗」以上のものではなかったのだ。

尊氏の「一の子分」、執事・高師直は、「どうしても天皇が必要だというのなら、木か金ででも造っておけばよい」のうそぶいた。しかしこれは「バサラ大名」師直だけの思いではなく、尊氏自身も同じ考えだっただろう。

そして最終的には「お飾り」の天皇＝北朝に南朝が降るかたちで南北朝の合体はなり、以後、南朝側から天皇が出ることはなかった。

そして尊氏の孫の足利義満が、公家を飲み込んだ形での「公武統一政権」を成立させる。

これにより、武家が公家の上に立つことが満天下に知らしめられることになった。

義満は明に対しても「日本国王」を名告（なの）り、自らが日本の「国主」であることを宣明した。

すなわち、後醍醐が公家が武家を飲み込む形で構想した政権が、南北朝の時代を経て、正反対の形で成立することとなったわけである。

そして以後、天皇および公家たちは歴史の表舞台から消えてゆく。

例えば後醍醐天皇以降の天皇の名前を現代のわれわれは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と同等のものとして知っているだろうか？

正親町、後陽成、後水尾という天皇を？

ましてや摂関家の名前を？

後醍醐の野望は、逆に、天皇＝公家のプレゼンスを歴史上失わさせるという結果に逢着した。

まさに「歴史の狡知（こうち）」と呼ぶべき事態である。

【つづきを読む】日本史上唯一、二人の天皇が並び立った「南北朝時代」とは何だったのか