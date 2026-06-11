スペースX上場「お祭り騒ぎ」のウラ側…「軍事インフラ企業」への変貌でイーロン・マスクがトランプ政権を呑み込む日

イーロン・マスク率いる宇宙開発企業「スペースX」が6月12日に米ナスダック市場に上場する。1兆7500億ドル（約280兆円）という過去最大の企業評価が見込まれる同社の新規株式公開（IPO）は、「史上最大のIPO」として投資家を熱狂させている。

2026年度の日本の国家予算（約122兆円）の2倍以上の評価額を見込むスペースXは、世界のロケット打ち上げ市場で50%以上の圧倒的なシェアを誇る「宇宙ビジネスの絶対王者」だが、今回のIPOでは「AI」を投資家への最大の売り文句としている。

今年2月、マスクの人工知能（AI）開発企業xAI（エックスエーアイ）を傘下に収めた同社は、軌道上の衛星ネットワークと地上データセンターを結びつけ、OpenAIやアンソロピック、グーグルが先行するAIインフラ市場に食い込む構想を掲げている。

今年最大級の「AI銘柄」の登場を前に、日本国内でもSBI証券や楽天証券、PayPay証券などが相次いで取り扱いを発表し、個人投資家の間でも、お祭り騒ぎに近い熱気が広がっている。

ロケット会社が「軍事インフラ企業」に変貌

だが、ここで忘れてはならないのが、スペースXが単なる宇宙ベンチャーやAI企業の枠組みを超え、世界の防衛テクノロジーの地政学を左右する「軍事インフラ企業」へと変貌したことだ。同社の衛星通信ネットワーク「スターリンク」は、ウクライナの対ロシア戦でドローン（無人機）の誘導・操縦に不可欠な通信手段となったほか、直近のイラン攻撃でも米軍の自爆型ドローン「LUCAS（ルーカス）」の誘導に使用され、イラン革命防衛隊の防空システムやミサイルの無力化に貢献した。

スペースXは、地球上空の低軌道に1万基を超える衛星を展開し、スターリンクによって世界規模の通信網を築いてきた。この圧倒的な衛星網は、同社のIPOに強気な見方を与える重要な要因になっている。だがその一方で、米国や同盟国の軍事作戦が、マスクという一人の気まぐれな起業家が率いる企業の技術に深く依存する構図は、新たな安全保障上のリスクも生んでいる。

その懸念が具体的に表面化したのが、米国防総省とスペースXの料金交渉だった。ロイターは5月26日、両者がスターリンクの利用料引き上げをめぐって対立したと報じた。記事によれば、米軍がイランへの攻撃を開始してから数週間後、スペースXの幹部は国防総省当局者と会談し、米軍は端末1台当たり約5000ドルの接続料しか支払っていないが、実際には約2万5000ドル相当の上位サービスを利用していると主張した。

これに対し、国防総省側は、月額2万5000ドルという価格設定は航空機向けのものであり、スターリンク接続を数分から数時間しか使わない自爆型ドローンに適用するのは不適切だと反論した。だが、イランへの攻撃を強化していた国防総省は、最終的にスペースXが提示した値上げを受け入れた。

地球全体を監視する「スパイ衛星網」

この一件が示したのは、スターリンクを必要とする米軍が、スペースXの要求を簡単には退けられなくなっている現実だ。国防総省はその後、競合サービスの確保に取り組んでいると説明したが、スターリンクに匹敵する規模の代替手段は見当たらない。競合するアマゾンの衛星網は、現時点でわずか200基超にとどまっている。

スペースXはさらに、スターリンクの軍用版に位置づけられる衛星通信・偵察ネットワーク「スターシールド」を、米軍だけでなくイギリス国防省にも提供している。スターシールドは、地球上のほぼ全域を迅速に撮影・監視できるスパイ衛星網の構築につながるとみられており、同社の役割は単なる通信サービスの提供を超えつつある。

トランプ政権が推進する次世代ミサイル防衛構想「ゴールデンドーム」でも、スペースXは重要なパートナーになりつつある。米議会予算局（CBO）は、同構想の開発・配備・運用にかかる費用が20年間で約1兆2000億ドル（約192兆円）に上るとの試算を公表している。スペースXは5月末、ゴールデンドームの重要な構成要素とされる、空中脅威を探知・追跡する衛星システム（SB-AMTI）の構築に向けて、アメリカ宇宙軍から41億6000万ドル（約6700億円）の契約を獲得したと発表した。

米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）の上級研究員クレイトン・スウォープ氏は、スペースXが従来型の防衛請負企業とは異なる交渉力を持つ点に注目している。同社はロケット打ち上げやAI事業に加え、スターリンクという巨大な民間市場を持っている。売上の約20%を政府契約から得ているとはいえ、国防総省に全面的に依存しているわけではない。そのため、政府に対してより強い立場で交渉できる。スウォープ氏は、マスクの会社が「米政府を追い込める立場にある」と語っている。

金融業界からも同様の見方が出ている。仏金融大手BNPパリバのアナリスト、マット・エイカーズは5月のレポートで、スペースXのIPOがロッキード・マーティンやボーイングといった既存の巨大防衛企業に強い圧力を与えると指摘した。スペースXはIPOによって750億ドル（約12兆円）規模の資金を調達し、防衛分野での価格競争力と技術的優位をさらに強める可能性がある。

つまり、スペースXの上場は、米国の軍事インフラの中枢を担う民間企業が公開市場から巨額の資本を取り込み、国家に匹敵する交渉力をさらに強める契機となる。

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