北海道から沖縄まで大量の外国人女性が待機…風俗業界で話題騒然「トクリュウ型・最新違法売春」の手口

「着く5分前ぐらいに連絡して」

客のメッセージアプリに届いたのはそんな言葉だった。

指示通り、最寄り駅に到着した旨を告げると、送られてきたのは女性が待機している部屋番号とオートロックの施錠パスワード。さらに指定された場所はホテルではなく、都内に建つ築40年を超える古いアパートだった。

「チャイムを鳴らしたあとはカメラに向かって顔を見せて。マスクは禁止」

事前の連絡で、そう注意されていた。オートロックを通過し、言われた通り玄関のインターフォンを鳴らしてカメラに顔を近づける。すると、数秒の沈黙のあと扉が開いた。

迎え入れてきたのはタンクトップに短パン姿の若い女性。日本語が上手く話せないのか、無言のまま笑みを浮かべ、訪れた男性を手招きする。

ここで行われているのが外国人女性らによるトクリュウ型の最新違法売春だ――。

テレグラムで客に指示「トクリュウ型違法風俗」

マッサージ店や路上での声掛けで客を集める。そんなイメージがある外国人違法売春が思わぬ進化を遂げているという。風俗関係者が語る。

「現在、業界内で話題を集めているのが『A』というお店です。店といっても店舗はなく、売春場所となっているのは女性たちが暮らしているアパートの一室や常駐しているホテルの部屋ばかり。

さらに驚くのはその宣伝です。本番風俗にもかかわらず、ネット上に堂々とHPまで作成。客をテレグラムへと誘導して、そこでやり取りを重ねている。サイトには新しく入った女性たちの顔写真が掲載されており、好みのタイプも探しやすいと一部の男性客にウケているようです」

全国300ヵ所以上に散らばる「女性たち」

実際、メッセージアプリで「A」のチャンネルに登録すると、女性たちの写真や動画、さらに本番行為を指す隠語やマンション名が記載されている。国籍欄のほとんどが「タイ」「中国」という言葉が並び、日本人の表記はない。なかには「PayPay可」など支払い方法まで詳細に書かれた女性についての投稿も目につく。

店舗も持たない「A」では複数の場所で男性客を呼び込んでおり、その規模は全国にまで広がっているという。

「アプリ内では全国で待機している女性のリストが公開されており、客は最寄り駅の場所まで調べられる。北は北海道から南は沖縄まで女性は待機していて、その数は300以上に及んでいる。こんな規模の組織は今まで見たことがない。全国に女性を配置し、メッセージアプリで客に指示を出し、案内をする。まさにトクリュウ型のやり方だ」（同前）

店舗を持たず、SNSやメッセージアプリを駆使して春を売る。そんな流動型組織が登場している外国人違法風俗が密かに広がっているのだ。

つづく後編記事『田舎に「ポツンと違法風俗店」が急増中…！働いている女性の「正体」と驚きの「稼ぎ方」』では、実際に「A」を利用した男性を取材。そこで語られていた女性たちの正体について詳しく報じる。

【つづきを読む】田舎に「ポツンと違法風俗店」が急増中…働いている女性の「正体」と驚きの「稼ぎ方」