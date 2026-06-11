入社3年目の大企業一般職女性が「元彼との不倫」に走ったワケ、「職場でのパワハラ」が引き金に

パワハラのストレスで不倫に走った25歳女性

不倫とは自由な意思に基づいて、配偶者以外と肉体関係（性的関係）を持つことだ。 平穏すぎる日常に退屈し、恋愛初期の「ときめき」や、リスクを伴う背徳感、性的な欲求不満が解消されない状況が、外に解決策を求める直接的な引き金になることも少なくない。性交渉を伴わないデートやキスだけでは、原則として法的な不貞行為には該当しない、とされている。全国家族調査（NFRJ）によると男性の約35%、女性の約6%に不倫経験があり、男性の方が不倫率が有意に高い結果になった。そんな中、不倫に身を落とした女性もいるようだ。

埼玉県在住のエリさん（仮名・25歳）は「いけない」と思いながらも既婚者を好きになってしまった経験があると語る。

「大学を卒業後、大手企業に一般職として入社して、2年が経った頃です。いつも機嫌が悪い先輩（由紀さん・仮名・32歳）がいるせいで毎日職場の空気が張り詰めていて。私は毎回資料の確認のため由紀さんに話しかけないといけないので気が重い日々を送っていました」

由紀さんに「確認お願いします」と言って資料を手渡すとチッと舌打ちして「もっとわかりやすくできないの？ 」とドンと机を叩かれるのは日常茶飯事だという。この対応を受けてエリさんは「自分はいじめられている」と感じていたのだとか。

タクシー待ちの列でまさかの再会

「ある日、残業で帰りが遅くなり、最寄駅から歩いて帰るには街灯が少なく道が暗いので、タクシーに乗ることにしました。タクシーの列の最後尾に並ぶと、前にいる男性が気になって。どこかで会ったことがあると考えてみると、なんと相手は大学時代に付き合っていた元カレ（匠さん・仮名・29歳）だったんです。彼の肩をポンっと叩いて『久しぶりだね！ 私が誰だかわかる？ 』と話しかけると、向こうも『エリじゃないか、びっくりしたよ』と言って久々の再会をお互い喜びました」

話しが盛り上がったので、二人で一緒にタクシーに乗り込んだそう。ふと彼の手元を見ると結婚指輪をしていたので、内心少しがっかりしたという。「今度一緒に飲もうよ」とLINEの交換をしたら、ちょうどエリさんの家に着いたので料金を払おうとすると匠さんが「ここは出すから」と言ってくれて、その日はそこで別れたのだとか。

「その後、お互い久しぶりの再会ということもあり、私は『職場の先輩に嫌われているのか、いつもいじめられている』、匠さんは『妻が愚痴っぽくて少しのことで大騒ぎする』とLINEで毎日近況報告をしていました。私は、彼の言葉から、妻への気持ちが冷めていると感じ『子どももいないから、奪えるかもしれない』と思ったんです」

パワハラの相談に乗ってくれた

週末になってすぐ2人は飲み会をしたそう。その後タクシーに乗り込んだ時エリさんは「大事な話があるからうちへ寄って」と匠さんにお願いしたという。エリさんの家に入ってすぐの玄関で「既婚者だと知っているけれど、匠さんが好きなの」と告白すると、彼はそのままエリさんとカラダを重ねたのだとか。

「私が日々あまりにも職場でいじめられていると言うので匠さんが『それはパワハラに当たるのでは？ 』と指摘してくれて。それならとまず相手の対応をボイスレコーダーで録音することにしました」

エリさんは口コミの評価の高いボイスレコーダーのアプリを早速インストールしたという。

「翌日、目が合っただけで由紀さんは『用があるならじっと見てないで、先に伝えてくれない？ 』と言いました。『すみません。確認お願いできますか？』と資料を手渡すとチッと舌打ちして『もっと見やすくしてって言っているでしょ』『この仕事は向いてないんじゃない？ 』と怒鳴られたものの、いつもの対応を録音することに成功しました」

パワハラの証拠を押さえたエリさん。既婚者と知りながら匠さんと付き合う身に、この後悪い出来事が起こることをこの時は誰も知る由はなかった。

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