前代未聞の「5作同時受賞」…なぜメフィスト賞は異端の傑作を生み出し続けるのか？

「5作同時受賞」という前代未聞の衝撃

第66回メフィスト賞を受賞した市塔承『女王陛下に捧ぐ、王家の宝の在処』が、4月22日に刊行された。同作は、同賞の2年ぶりの受賞作である。5月20日には、第67回メフィスト賞を受賞した稲葉大樹『大江戸フューチャーズ』も発売された。それだけではない。年内に第68回から第71回までの同賞を受賞した4作が続々と出版される予定なのだ。異例のハイペースに驚く。こんな大胆なことをやってしまえるのが、この賞の凄さなのだとあらためて思う。

メフィスト賞とは、講談社文芸第三出版部が運営するエンタテインメント小説の新人賞である。1994年に同社が創刊したエンタメ小説誌『メフィスト』から1996年に生まれたのが、この賞だ。一般的な小説新人賞が、書評家による予備選考とプロ作家による最終選考で決まるのとは異なり、『メフィスト』や講談社ノベルスなどを担当していた文芸図書第三出版部（当時の部署名。通称：文三）の部員たちが応募作を読み、決定するところに新味があった。

メフィスト賞の起源は、1994年に京極夏彦が文三に『姑獲鳥の夏』の原稿を持ちこみ、同年にデビューしたことがきっかけだ。それを契機に文三は、『メフィスト』1995年8月号掲載の編集者座談会で講談社ノベルスの小説原稿を募集した。

この募集に原稿を送ってきたうちの1人が、1990年代後半の講談社ノベルスで京極と並んで人気作家となった森博嗣である。編集部は森の才能を認めたものの、応募作よりもシリーズ次作として書かれた『すべてがFになる』（1996年）でのデビューがふさわしいと判断した。その際、「○○賞を受賞してデビュー」とした方が通りがいいと編集部が考え、メフィスト賞が生まれたのだ。結果的に、賞に応募したつもりではなかった森が『すべてがFになる』で第1回受賞者となり、賞スタートのきっかけとなった京極『姑獲鳥の夏』が第0回受賞作と称されるようになった。

ミステリの枠を超えて大化けする才能

メフィスト賞以前の文三は、綾辻行人、法月綸太郎、歌野晶午などを講談社ノベルスからデビューさせ、謎解きを主眼とする本格ミステリのムーブメントの中心地となっていた。いわゆる「新本格」である。それに対し、第2回受賞作の清涼院流水『コズミック 世紀末探偵神話』（1996年）は、キャラクター小説としての面白さを前面に押し出して従来の「新本格」ファンをとまどわせたが、マンガ、アニメ、ゲーム、ライトノベルに親しんだ層から強い支持を得た。

以後もミステリの枠組みにとらわれない破天荒な作品がしばしば刊行され、読者の方も、賞の性格を次第に理解し始める。メフィスト賞はべつにミステリに特化してはおらず、どこかにこれといったポイントがあれば引き上げようという、面白がりの賞だったのだ。従来の常識にこだわらず、エンタメの幅を広げようとするのが、メフィスト賞なのである。

現在までメフィスト賞は、乾くるみ、高田崇史、殊能将之、古処誠二、古泉迦十、北山猛邦、深水黎一郎、白河三兎、天祢涼、高田大介、周木律、井上真偽、夕木春央、五十嵐律人、潮谷験ほか、多くの作家を輩出してきた。正統派の本格ミステリ、ハードボイルド、伝奇、SF、ファンタジー、パニック、青春小説など作風は幅広い。

2000年代初頭に相次いでこの賞からデビューした舞城王太郎、佐藤友哉、西尾維新は、ライトノベルの要素をとり入れた新世代の文芸として注目され、舞城、佐藤は純文学の分野でも評価された。ファンタジー的な青春ミステリ『冷たい校舎の時は止まる』で2004年に受賞した辻村深月は、作品ごとに心理描写を深化させ2012年に直木賞を受賞している。近年の受賞作でも、水墨画に魅了された大学生を描いた砥上裕將『線は、僕を描く』（2019年）、この世を去った同級生が教室のスピーカーに憑依する金子玲介『死んだ山田と教室』（2024年）が、それぞれ本屋大賞にノミネートされた。メフィスト賞は、有力作家を見出す役割を果たし続けている。

「減点法」を排した、編集者の熱量

そうした歴史が、原稿の冒頭で記した受賞作の年内6作刊行という豪胆な決定につながっているわけだ。メフィスト賞は、文三の編集者が半期ごとに座談会で議論して受賞作を選ぶ。なぜ今年中に6作刊行となったかといえば、『女王陛下に捧ぐ、王家の宝の在処』を選んだ2025年上期の次に行われた同年12月の下期座談会で5作の同時受賞が決定したからだ。この発表には仰天した。文学賞で2作が同時受賞、1作受賞で2作が優秀作、正賞のほかに特別賞が複数といった例はある。しかし、5作同時受賞など聞いたことがない。メフィスト賞は、やっぱり普通ではない、と思った。

5作受賞が決定するまでの2025年下期座談会の模様は、公表されているメフィスト賞座談会の選考記事は、毎回、真面目な講評ばかりでなく、ジョークまじりの軽妙なやりとりが含まれており、読みものとしても楽しめるようになっている。記事によると昨年下期は2日間で応募作12本について議論され、5本を選んだのだという。

書籍化の順に「第○回」とされた一連の受賞作を簡単に紹介しておこう。

第67回の稲葉大樹『大江戸フューチャーズ』は、徳川吉宗の享保の改革にもしも経営コンサルタントが参加したらという経済・歴史小説。

第68回の在嶋満『逆鱗』（応募時「GEKIRIN」を改題し刊行）は、新宿の女性探偵のもとへ暴力団に追われる女子高生が転がりこむハードボイルド。

第69回の鈴木七月『かわりに噓』は、家を失った主人公が居候することになった家には開けてはならないドアがあったという話。

第70回の十野康真『すべてふるえる拳たち』は、元ボクサー連続撲殺事件を刑事たちが追うサスペンス。

第71回の枢公一『名探偵裁判』（応募時「探偵×裁判」を改題し刊行）は、小説然とした探偵が現実的法的手続きに直面するリーガル・ミステリ。

一般的な小説新人賞の場合、多くの人がかかわって採点・合議で決定するため、減点法での評価に傾いて最大公約数的な作品が選ばれがちだ。それに対しメフィスト賞は、応募作を強く支持する編集者がいて編集長が認めれば、授賞されるシステムである。たとえ優等生的にバランスが整っていなくても、どこか突出した魅力があれば、1人の編集者が強く推して刊行されることがありうる。このため、個性の強い作品が送り出されてきた。

2025年下期のメフィスト賞座談会では、先に紹介した通り、方向性が異なる5作それぞれに支持する編集者が現れたのだ。5作同時受賞という前代未聞の事態になっても、自分は遠慮しておこうなどとは考えず、面白いと思った作品をあくまで推す。そこまでしたからには、実際の刊行にむけた作者の修正作業にしっかり伴走しなければならない。座談会を読むと、そんな決意も含めて編集者の熱が感じられる。今後刊行される受賞作を読むのが、楽しみだ。

今年で30周年を迎えたメフィスト賞だが、これからも目が離せない。

円堂 都司昭

千葉県生まれ。文芸・音楽評論家。

99年『シングル・ルームとテーマパーク 綾辻行人『館』論』で第6回創元推理評論賞を受賞。

09年『「謎」の解像度 ウェブ時代の本格ミステリ』で第62回日本推理作家協会賞評論その他の部門、第9回本格ミステリ大賞評論・研究部門を受賞。

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