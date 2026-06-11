暴れん坊将軍が「コンサル」を雇ったら？ カタカナ語が飛び交う異色の江戸経済小説『大江戸フューチャーズ』

メフィスト賞が認めた「型破りな吉宗」

江戸幕府の８代将軍・徳川吉宗を主人公にした物語といえば、松平健が演じたテレビシリーズ『暴れん坊将軍』が有名だ。将軍なのに貧乏旗本の「新さん」に身をやつし、庶民と交流しながら、この世の悪を懲らしめる痛快時代劇である。第６７回メフィスト賞を受賞した稲葉大樹『大江戸フューチャーズ』の主人公も徳川吉宗だ。こちらの将軍も、たまにお忍びで江戸の町を歩く。彼は周囲から「ヨシさん」と呼ばれている。「新さん」と同様にわりと気さくな人物といえる。しかし、町に出るのは、刀をふり回して悪人を成敗するためではない。彼は、暴れん坊ではない。金ピカの衣裳を着てサンバを踊ることもない。本作は、吉宗の功績として日本史の教科書に記されている「享保の改革」をモチーフとしている。お忍びの外出も、物価調査が目的だったりするのである。

幕府や藩の財政立て直しなど、経済小説の要素を含んだ時代小説は、しばしば書かれてきた。『大江戸フューチャーズ』もその流れにある一作ではあるが、大きな特徴がある。吉宗は、幕府の経営危機に立ち向かうため、戦国時代から織田信長や徳川家康が雇っていたと伝えられる忍者集団「今猿（コンサル）」の伊具という人物に対策立案を依頼する。忍者といえば伊賀を思い浮かべるが、代わりに伊具を名乗る男が登場し、「今猿」として現代でいうコンサルタントの仕事をするわけだ。経済小説で時代ものというと、地味で生真面目な作風を想像されるかもしれないが、この「今猿」の設定によって型破りな内容になっている。将軍は暴れないが、作者の発想は暴れん坊なのだ。

将軍吉宗が雇った「今猿（コンサル）」

小説が始まってすぐに「今猿」への言及があるから、以後も作中では現代のテクニカルタームを漢字で書き換えた言葉が出てくるのかと思えば、アジェンダ、キャッシュ、バブル、トレンド、マーケティング、アンチルッキズム、リサーチ、フィジビリティスタディといった海外由来のカタカナ言葉がバンバン使われる。吉宗視点の地の文章だけでなく、江戸時代に生きているはずの登場人物たちが、それらのカタカナ言葉を無造作に喋るのである。

そのうえ財務状況を分析するにあたって伊具は、円、％という単位を平気で使う。時代考証は度外視で、意図的に現代の概念を江戸時代に持ちこんでいる。その豪快な書きぶりが楽しくて、笑いを誘われる。これは、「もし徳川将軍がコンサルに財政再建を依頼したら」というシミュレーション小説なのだ。実際の江戸時代とは異なり、カタカナ言葉が当たり前に流通していたパラレルワールドの江戸時代が舞台になっているととらえてもいいだろう。

伊具は、増収のための新田開発、年貢率改善・徴収制度変更、領外からの年貢徴収、貨幣改鋳、コスト削減のための大奥リストラ、質素倹約、制度改革として大火対策――といったぐあいに施策リストを作る。吉宗はこれらを実行しようとするが、すんなりとは進まない。彼のまわりは、非現実的な理想論を語る儒学者、決算の収支の数字を理解できず前例を踏襲するばかりの幕臣など守旧派が多数を占める。伊具と吉宗が目指すところを理解しているのは、江戸町奉行の大岡忠相（大岡越前として知られている人）など、ごく少数に限られる。

「大奥リストラ」を阻む守旧派の壁

彼らが最初にとりかかった施策は、４００人削減が目標の大奥リストラだ。それに不満を持つ勢力の仕業なのか、伊具の部下の若手諜報員が殺害され、吉宗の食事に毒が盛られるなど、不穏な動きが続く。７代将軍の母で６代将軍・家宣の側室だった輝子は、吉宗に面と向かって強硬な反対を述べ立てる。彼女は、大奥について「あんたのハーレムを用意するだけが仕事じゃないのよ」といい放ち、流行の発信地として「出入りの着物の業者たちとも議論しながら、その年のトレンド考えて、マーケティングするの。そのためにはリサーチ活動に人手もかかる」と存在意義を主張する。そもそも大奥には、吉宗が気に入った女性も当然いたのだから、彼はリストラに引け目を感じる部分があった。また、大奥は、「今猿」と競合関係にある「創剣」からアドバイザーを迎えていた。相手も入れ知恵されているのだから手強い。

こうした難問が、新田開発、年貢の徴収制度変更、貨幣改鋳などでも湧き上がる。下々の者や市場は、吉宗が望むようにはなかなか動かない。米の流通や相場にも苦しめられる。「人を斬る前に、収入増やすことを考えなさいよ」という輝子の意見はもっともだし、吉宗が唱える質素倹約の評判が悪い一方で、徳川宗春が尾張で進める自由経済政策の成功が聞こえてくる。吉宗の心中は穏やかではない。悩みがつきないなかで、彼と「今猿」が次々に襲ってくる難題をどう乗り越えようとするのか、その工夫が読みどころとなる。

たとえ将軍であっても時には頭を下げ、施策を受け入れさせるためにインセンティブを与えて懐柔もしなければならない。妥協も必要だ。政治も経済も、権謀術数をめぐらし、化かしあいをする世界である。意外な展開も待っている。一方、吉宗は、改革に懸命にとり組むけれど、珍しい動物が大好きでダチョウ、ジャコウネコ、オウムを輸入したのに続き、象まで欲しがって周囲を困らせる。また、輝子とのやりとりにもあらわれている通り、彼は女性に弱い面がある。おっちょこちょいなところもあって、憎めない人物なのだ。このへんの硬軟入り混じった記述が、リーダビリティを高めている。

江戸の不合理 vs 現代の経済合理性

先に本作は、時代考証を度外視していると述べた。とはいえ、この作品は、江戸時代における制度、社会通念を念頭において書かれている。そこがポイントだ。大奥など、今の常識では許されない仕組みである。また、給料に当たる当時の家禄は、一家に対して支払われ、一度上がったら下げられないし、子孫にまで受け継がれるならわしだった。役職や能力に支払われるものではなかった。だから、作中で「遺族年金」と揶揄されてしまう。また、当時は農民からは年貢を徴収するものの、儒学の影響で武士は商人を軽蔑し、彼らの儲けは不浄だとして課税しなかった。多くの不合理な固定観念や慣習が、幕府の財政悪化につながっていたわけである。本作では、そうした時代的制約に対し、経済合理性をぶつけて解決を模索する。江戸時代にとってのフューチャーである現代から、コンサルタント的思考がタイムスリップしてきたような設定なのだ。江戸の常識対現代の常識。落差がある両者の衝突で騒動が巻き起こる様子が、面白い。

リストラ、税収増、質素倹約などといったモチーフを、今の政府や会社を舞台にして書かれていたら、自分にもかかわる問題ではないかと感じて、身につまされてしまうかもしれない。でも、今とは社会の仕組みも価値観も全然違う江戸時代が舞台なら、たとえシビアなモチーフであっても自分と距離がある。経済合理性というものを理解しつつ、エンターテインメントとして素直に楽しめてしまう。そんな手があったか、という作品である。時代小説、経済小説をこんな風に楽しめるとは、予想していなかった。

稲葉 大樹

1977年生まれ、静岡県出身。早稲田大学大学院理工学研究科修了。『大江戸フューチャーズ』で第67回メフィスト賞受賞。

円堂 都司昭

千葉県生まれ。文芸・音楽評論家。

99年『シングル・ルームとテーマパーク 綾辻行人『館』論』で第6回創元推理評論賞を受賞。

09年『「謎」の解像度 ウェブ時代の本格ミステリ』で第62回日本推理作家協会賞評論その他の部門、第9回本格ミステリ大賞評論・研究部門を受賞。

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