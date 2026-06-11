『あのちゃんねる』放送終了で業界関係者に激震…キー局、衝撃の「コンプライアンス研修」の中身

『あのちゃんねる』まさかの放送終了

タレント・あのの冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日）が、6月15日の放送をもって終了する。

きっかけは、5月18日の放送で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げたこと。オンエアを観た鈴木がSNSで不快感を表明すると、あのもまたSNSで番組制作サイドへの不信感を露にし、それが放送終了につながった。

「この騒動に各局の制作陣は衝撃を受けています。芸能人の好き嫌いを言わせるのはバラエティではおなじみで、似たような演出はいくらでもあった。それが今後はすべてNGになったわけです」（制作会社幹部）

際限なきコンプラの徹底

騒動の影響は思いのほか大きく、テレ朝のみならず、フジ、日テレ、TBS、テレ東といった各局では、制作関係者を対象に「コンプライアンス研修」を新たに実施する事態にまで発展しているという。

「バラエティ番組のスタッフはもちろん、ドラマのプロデューサーや演出などに対しても『いじめ』を想起させる内容は慎重に扱うように通達があったそうです」（同前）

スポンサーはとにかく炎上を嫌い、テレビ局は彼らの意に沿った番組を作らざるを得ない。「コンプラ意識」の徹底は、どこまでいくのだろうか。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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