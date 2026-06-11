「プロレス界がサイバー帝国に」藤田晋社長が24億円で「新日本プロレス買収」を即決した野望と勝算

「『ウマ娘』などのスマホゲームを手がけるサイバーエージェントは、課金ビジネスにノウハウがあります。今後はプロレスの分野でも、同じような事業をやるのではないかと囁かれています」（スポーツ紙デスク）

5月27日、総合エンタメ企業のブシロードが、新日本プロレス（新日）の株式をサイバーエージェントとテレ朝にすべて売却することを発表した。譲渡価格は約36億円。そのうち、サイバーは約24億円を支払っている。

藤田氏はテレ朝側からの提案に即決

なぜサイバーがそれほどの大金を積んだのか。

「ブシロードは新日で利益を上げることに限界を感じていたので、昨年ごろから売却を検討していました。そこで2月ごろ、新日の試合を長年中継しているテレ朝の上層部に話を持ち掛けたのです。

局としては前向きに検討したのですが、テレ朝単体での事業展開には限界がある。そこで早河洋会長が『サイバーの藤田（晋）君にも協力してもらってはどうだろうか』と話したんです」（テレ朝関係者）

会社の創業者で現在は会長職に就く藤田は、テレ朝側からの提案に即決したという。そこには、野望と勝算があった。

「いまサイバーは、IPビジネスに力を入れています。プロレスは海外展開も見込める強いコンテンツ。動画配信サービス『ABEMA』で試合を放送して、課金させることもできます。

また、サイバーはNOAHやDDTといった大手団体も傘下に置いている。業界トップの新日を手にすれば、プロレス界は『サイバー帝国』になる。団体を超えた交流戦など、ファンが喜ぶイベントも行えるようになるでしょう。ただ、まだ今後の計画は白紙とのことです」（サイバー関係者）

藤田氏に勝利のゴングが鳴る日は来るか。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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