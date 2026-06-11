男性からLINEの返信が来ない理由７パターン
気になる男性からLINEの返信が来ないことに不安を感じたこともあるはず。では、男性が返信をしない状況とは、どのような状況なのでしょうか。今回は７パターンのケースをご用意させて頂きました。
【１】電波状況の影響および通信事業者の配信遅延のため。
電波状況によっては、LINEがすぐに届いていないケースも考えられます。もしかしたら通信事業者の配信遅延が起きている可能性もあります。
【２】LINEをもらっていたことを忘れていたから。
LINEをもらったことを忘れるパターンです。たくさんの人からLINEを受信する人気者の男性の場合、他のLINEの中にメッセージが埋もれてしまう可能性があります。
【３】返信しづらい内容だったため。
女の子からのLINEが返信しづらい内容なため、男性が面倒だと感じるパターンです。ノリ気ではないデートの日程調整や重いテーマだった場合、返信を後回しにする男性もいます。
【４】ヒマだと思われたくないから。
女の子に暇だと思われることを避けるために、即座の返信を控えるケースがあります。見栄を張りたい男性の気持ちから、返信が遅くなります。
【５】恋の駆け引きをしているから。
女の子を不安にさせるなど、心理的な駆け引きのために返信をしない場合があります。女の子の扱いに慣れている男性は、恋の駆け引きが上手な男性かもしれません。
【６】文章で伝えるのが苦手だから。
LINEの作成に不慣れな男性だった場合、返信が面倒だと感じ、返信が遅れるケースがあります。特に女の子から長文LINEをもらった場合、同じ程度の文字数で文章を作ることを面倒だと感じる男性もいます。
【７】仕事が忙しいから。
仕事が忙しく、返信する時間も余裕もない男性もいます。最近、「仕事が忙しい。」という話を聞いていませんでしたか？
他にどのような理由で、男性はLINEの返信をしないのでしょうか？ みなさんのご意見、お待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】電波状況の影響および通信事業者の配信遅延のため。
電波状況によっては、LINEがすぐに届いていないケースも考えられます。もしかしたら通信事業者の配信遅延が起きている可能性もあります。
LINEをもらったことを忘れるパターンです。たくさんの人からLINEを受信する人気者の男性の場合、他のLINEの中にメッセージが埋もれてしまう可能性があります。
【３】返信しづらい内容だったため。
女の子からのLINEが返信しづらい内容なため、男性が面倒だと感じるパターンです。ノリ気ではないデートの日程調整や重いテーマだった場合、返信を後回しにする男性もいます。
【４】ヒマだと思われたくないから。
女の子に暇だと思われることを避けるために、即座の返信を控えるケースがあります。見栄を張りたい男性の気持ちから、返信が遅くなります。
【５】恋の駆け引きをしているから。
女の子を不安にさせるなど、心理的な駆け引きのために返信をしない場合があります。女の子の扱いに慣れている男性は、恋の駆け引きが上手な男性かもしれません。
【６】文章で伝えるのが苦手だから。
LINEの作成に不慣れな男性だった場合、返信が面倒だと感じ、返信が遅れるケースがあります。特に女の子から長文LINEをもらった場合、同じ程度の文字数で文章を作ることを面倒だと感じる男性もいます。
【７】仕事が忙しいから。
仕事が忙しく、返信する時間も余裕もない男性もいます。最近、「仕事が忙しい。」という話を聞いていませんでしたか？
他にどのような理由で、男性はLINEの返信をしないのでしょうか？ みなさんのご意見、お待ちしております。（山場ヤスヒロ）