「ほかに好きな人がいる女子」も口説ける絶妙なタイミング９パターン
自分以外の誰かを思っている女性を口説くのは、大変なことです。しかし、そんな女性にも「落としやすい」タイミングがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性314名に聞いたアンケートを参考に「『ほかに好きな人がいる女子』も口説ける絶妙なタイミング」をご紹介します。
【１】寂しさからどうでもいい人と遊んで後悔しているとき
「『本当に私を好きになってくれる人がいるなんて！』と感動しました」（20代女性）というように、自暴自棄な行動を悔やんでいる女性には、誠実な告白が一番効くかもしれません。「そんな君のことをすべて受け入れるよ」と器の大きさを示して、安心させてあげてはいかがでしょうか。
【２】好きな男性の結婚を知ってショックを受けたとき
「『私だって！』と負けん気が出て、思わず…」（20代女性）というように、片想い中の女性自身が失恋したときなら、新しい相手に名乗り出る絶好のタイミングと言えるでしょう。ただし「弱っているところを狙った」とまわりから陰口を叩かれることだけは、覚悟したほうがよさそうです。
【３】女友達の出産から焦りを感じているとき
「『結婚を前提に』と言われたらグラつきそう」（20代女性）というように、結婚や出産に対して焦りを感じ始めるタイミングになると、誠実な告白が重く響くようです。「彼氏が結婚してくれない」などと嘆いている女性なら、かなり可能性があるのではないでしょうか。
【４】「20歳」など人生の節目となる誕生日を迎えたとき
「人生をガラリと変えてみたい歳だと、いろいろリセットしたくなる」（20代女性）というように、節目となる年齢では女性も色々なことを考えるので、変化が受け入れられやすいかもしれません。特に、「彼氏とマンネリ…」などと悩んでいる女性なら、賭けてみる価値はあるでしょう。
【５】酔っていつもより解放的な気持ちになっているとき
「警戒心がなくなってたのか、告白を受け入れてしまいました（苦笑）」（20代女性）というように、ハイテンションな精神状態で告白されると、受け入れてもらえる確率が高まるようです。ただし「酔った勢いだった…」と後悔されることもあるので、泥酔状態の女性に迫るのはやめましょう。
【６】病気などで精神的に弱っているとき
「弱っているときに優しい言葉をかけられると響きそう」（20代女性）というように、「愛されている」ことからくる安心感や幸福感は、病身の女性にもっとも必要なものかもしれません。意中の女性が体調を崩したら、お見舞いを提案して優しさをアピールしてはいかがでしょうか。
【７】同窓会などで相手に懐かしさを感じているとき
「久しぶりに会った初恋の人にときめいたことがある」（20代女性）というように、長い年月を経た再会が恋心に火をつけることもあるようです。忘れられない元カノがいる場合は、積極的に同窓会に参加してチャンスを待ちましょう。
【８】久しぶりの楽しいデートにワクワクしたとき
「『この人といたらいつもこんなに楽しいのかな？』と期待してしまった」（10代女性）というように、最高に彼女好みのデートをセッティングすることができれば、一気に株が上がるかもしれません。まずは緻密なリサーチからはじめて、プランを練るといいでしょう。
【９】「本命の彼」が忙しくてなかなか会えないとき
「寂しいとき一緒にいてくれる人には情が移りますね」（10代女性）というように、はじめは本命の「かわり」でも、徐々に女性の気持ちが変化することもあるようです。諦めずに寄り添う態度を崩さなければ、いつか男として受け入れられる日が来るのではないでしょうか。
ほかに好きな人がいるからといって、片想いを諦める必要はないようです。チャンスをうかがって、いつでも行動できるよう準備しておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年2月9日から16日まで
対象：合計314名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】寂しさからどうでもいい人と遊んで後悔しているとき
「『本当に私を好きになってくれる人がいるなんて！』と感動しました」（20代女性）というように、自暴自棄な行動を悔やんでいる女性には、誠実な告白が一番効くかもしれません。「そんな君のことをすべて受け入れるよ」と器の大きさを示して、安心させてあげてはいかがでしょうか。
「『私だって！』と負けん気が出て、思わず…」（20代女性）というように、片想い中の女性自身が失恋したときなら、新しい相手に名乗り出る絶好のタイミングと言えるでしょう。ただし「弱っているところを狙った」とまわりから陰口を叩かれることだけは、覚悟したほうがよさそうです。
【３】女友達の出産から焦りを感じているとき
「『結婚を前提に』と言われたらグラつきそう」（20代女性）というように、結婚や出産に対して焦りを感じ始めるタイミングになると、誠実な告白が重く響くようです。「彼氏が結婚してくれない」などと嘆いている女性なら、かなり可能性があるのではないでしょうか。
【４】「20歳」など人生の節目となる誕生日を迎えたとき
「人生をガラリと変えてみたい歳だと、いろいろリセットしたくなる」（20代女性）というように、節目となる年齢では女性も色々なことを考えるので、変化が受け入れられやすいかもしれません。特に、「彼氏とマンネリ…」などと悩んでいる女性なら、賭けてみる価値はあるでしょう。
【５】酔っていつもより解放的な気持ちになっているとき
「警戒心がなくなってたのか、告白を受け入れてしまいました（苦笑）」（20代女性）というように、ハイテンションな精神状態で告白されると、受け入れてもらえる確率が高まるようです。ただし「酔った勢いだった…」と後悔されることもあるので、泥酔状態の女性に迫るのはやめましょう。
【６】病気などで精神的に弱っているとき
「弱っているときに優しい言葉をかけられると響きそう」（20代女性）というように、「愛されている」ことからくる安心感や幸福感は、病身の女性にもっとも必要なものかもしれません。意中の女性が体調を崩したら、お見舞いを提案して優しさをアピールしてはいかがでしょうか。
【７】同窓会などで相手に懐かしさを感じているとき
「久しぶりに会った初恋の人にときめいたことがある」（20代女性）というように、長い年月を経た再会が恋心に火をつけることもあるようです。忘れられない元カノがいる場合は、積極的に同窓会に参加してチャンスを待ちましょう。
【８】久しぶりの楽しいデートにワクワクしたとき
「『この人といたらいつもこんなに楽しいのかな？』と期待してしまった」（10代女性）というように、最高に彼女好みのデートをセッティングすることができれば、一気に株が上がるかもしれません。まずは緻密なリサーチからはじめて、プランを練るといいでしょう。
【９】「本命の彼」が忙しくてなかなか会えないとき
「寂しいとき一緒にいてくれる人には情が移りますね」（10代女性）というように、はじめは本命の「かわり」でも、徐々に女性の気持ちが変化することもあるようです。諦めずに寄り添う態度を崩さなければ、いつか男として受け入れられる日が来るのではないでしょうか。
ほかに好きな人がいるからといって、片想いを諦める必要はないようです。チャンスをうかがって、いつでも行動できるよう準備しておきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年2月9日から16日まで
対象：合計314名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査