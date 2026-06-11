巨人の歴史を変えた「伝説のスカウト」の異例すぎる経歴…大学職員だった男がなぜ「巨人入り」できたのか

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第10回「伊藤菊」（後編）

【前編記事】『「大阪の少年野球チーム」でなぜか「5人の巨人選手」が野球教室を開催…その裏にいた「保護者」の職業』より続く。

読売新聞記者からの電話

「伊藤菊」の通り名で知られる巨人軍関西担当スカウトの伊藤菊雄は1935年、愛媛県西条市に生まれた。

少年時代から「赤バット」の川上哲治に憧れ、西条南高校野球部では外野手としてプレー。高校卒業後は近畿大学に進学し野球部に入部するも、程なくマネージャーに転じる。この進路変更が伊藤菊本人のみならず、巨人軍の歴史をも変えることになる。

大学野球のマネージャーは、練習の準備などの下働きに始まり、練習試合の申し込み、スケジュールの確認、調整、対戦相手の大学や社会人チームと打ち合わせをすることが主な仕事となるが、伊藤菊はそれらに加えて、近畿一円の高校を訪ね歩き、野球部の練習をつぶさに見学した。有望選手を近大に引っ張るためである。三重県立木本高校から近大に進学し、卒業後は外野手として巨人に入団する加田次男は伊藤菊にとってスカウト第１号と言っていい。

大学卒業後は近大職員として野球部コーチとマネージャーを兼任、その後は助監督に就任するが、彼の人生が大きく動き出すのは1960年12月、高知県内で近大野球部が地元の高校野球部と合同練習を行っていたときである。

近大野球部が宿泊している旅館に一本の電話が入った。電話の主は読売新聞大阪本社に在籍する坂本幸夫で、伊藤菊の仕事ぶりをよく知る新聞記者である。「こんなところまで、一体どうしましたか」と尋ねると坂本はこう答えた。

「実は東京の巨人軍から『関西全域を担当するスカウトになってくれ』って頼まれたんだけど、俺は新聞記者を辞めるつもりはないし、異動に応じるつもりもないんだ。そこで菊さん、あんた代わりにどうだ？」

温厚篤実な人柄で知られる坂本幸夫はこの2年後、本社より巨人球団に出向を命じられ、巨人軍初代広報室長兼オーナー秘書に就任。V9初期における選手や首脳陣の不祥事やトラブル、醜聞に至るまでことごとく揉み消したヤリ手のフロントとしてその名を知られることになる。

過渡期にあった巨人

その後、機器メーカーのパイオニアにヘッドハンティングされ販売部長、取締役をへて、1978年にはレコード会社のワーナーパイオニア常務取締役に就任。さらに新設されたレコード会社の株式会社ハミングバードの初代社長ともなる名うての存在だが、このときは「まだ記者でいたい。現場を離れるつもりはない。スカウトなんて柄じゃない。異動に応じるつもりはない」と近大職員の伊藤菊にその役目を投げたのだ。

そのときのことを、後年、伊藤菊はこう回想している。

「あのころ、近大野球部はまだまだ二流、三流で高校生の間では魅力がなかった。練習や試合にせっせと足を運び、この子こそ、と思って勧誘する。誠心誠意の説得で、いい線まで行ったぞ、もうひと息できてもらえる、と思ったところで、関西や関東の六大学にサッとさらわれてしまう。逃げられる。あれは私にとって口惜しい経験だった。一度、強いチームをバックにしてこの仕事をしたいものだ、という気持ちが次第に大きくなっていたところだった」（『宝島』1987年12月号）

当時の巨人軍は過渡期にあった。シーズン中にカメラマンを暴行する事件を起こし謹慎を命じられていた水原茂に代わって、ヘッドコーチの川上哲治が監督代行をへて新監督に就任したばかり。「関西全域を担当するスカウトを置く」という新たな方針も新監督の意向であり「巨人軍を常勝集団にするには、阪神や阪急に無条件で持っていかれる近畿圏の有望選手を根こそぎ入団させよう」と川上は考えたのである。

程なくして近大を退職した伊藤菊は巨人軍関西担当スカウトに転身、ここから本格的にスカウト人生が始まることになる。しかし、大阪府内に居を構えて関西全域の有望選手に片っ端から声をかけるという日々の生活は、以前と何ら変わりはなかった。

そんなスカウト転身１年目の1961年夏、「スカウト伊藤菊」の名を野球関係者の間に轟かせる事件が起こる。

【毎週水曜日更新】6月17日配信の第11回に続く

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