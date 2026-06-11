東京都港区の明治記念館で行われた第73回産経児童出版文化賞の贈賞式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。

【写真】同じオレンジワンピースを着用された眞子さん。ほか、佳子さまの全身ショットや拝礼式に参列されたお姿も

授賞式であいさつをされ、「私自身にとって本が大切な理由の一つは、本が読む人の考えを深め、自分とは異なるさまざまな状況や背景を持つ他者の視点を教えてくれるということです。読者一人一人の考えが深まることに加え、幅広い視野を持った人が増えることは、多様な人々が大切にされる、より幸せな、より良い未来を築くことにもつながっていくのではないでしょうか」などとおことばを述べられた。

この日、コーラルオレンジのワンピースをお召しになっていた佳子さま。肩から袖にかけてオレンジから白へと移り変わるグラデーションが印象的なデザイン。さらに表面の細かな凹凸感が色合いに奥行きをプラスしていた。

オレンジは顔周りを明るく見せやすく、親しみや温かみを感じさせるカラー。華やかさがありながらも派手になりすぎない色味で、白のグラデーションと相まって、やわらかい雰囲気を演出していた。

また、腰には共布のベルトがあしらわれ、自然にウエストを引き締めて見せるデザインとなっていた。メリハリのあるシルエットを作りながら、女性らしいラインを演出していた。

このワンピースは姉の眞子さんから譲り受けた一着。眞子さんが着ていたものとウエストのデザインが異なっているが、佳子さまが着用するにあたってリメイクした可能性もありそうだ。佳子さまはこれまでにたびたびお召しになっている。

明るいカラーや美しいシルエットが目を引くだけでなく、一着を大切に着続けられる佳子さまらしさも感じられる装いだった。