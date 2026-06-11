中谷美紀が感じた本当の豊かさ「年を重ねて楽しく生きる人たち」の理由

世界幸福度調査というものをご存じだろうか。国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）が2012年より調査、発表しているもので、対象国で実施した世論調査をもとに、自分の幸福度が0から10の10段階で自己評価した主観の平均値を、GDPや健康など多くの部門で分析したものだ。

2025年、147ヵ国を対象とした調査で日本は4つ順位を落とした55位。上位はフィンランドを筆頭に北欧が占めている。中谷美紀さんが現在暮らすオーストリアは17位だ。

中谷美紀さんの最新エッセイ『大草原の小さな農家』（幻冬舎文庫オリジナル）は、畑仕事、お引越し、オペラ鑑賞、美術館巡りといった「オーストリアでの忙しい日々」を綴ったエッセイだ。その「忙しい日々」の中で、ウクライナ難民としてオーストリアに来ている女性やアフガニスタンから逃れた女性、義理の娘など、オーストリアに暮らしているからこその交流も多く含まれる。中谷さんが日々の生活の中でそこにオーストリアの幸福度が高い理由が見えてくる。

3回にわたってお届けするインタビュー第3回は、中谷さんが感じた「幸せの理由」をお伝えする。

意見が違う人も敵ではない

中谷さんには2026年現在14歳になった義理の娘がいる。彼女とのコミュニケーションについてもエッセイにはつづられており、ヨーロッパの人々が「自分の意見を言う」ことがしやすい空気が教育の現場から生まれていると感じるという。

「義理の娘の学校ではディベートの授業があって、選挙があればその選挙についてプレゼンテーションを当たり前にしているので、物怖じせずに議論がなされているんです。時には気まずい関係になることもあるようですが、それはあくまでも議論であって、その相手の人格を否定しているのではなくて、足を引っ張り合うのでもないというのがヨーロッパの子どもたち。普通に自然にできているんだな、羨ましいなと思います。私自身、話しているお相手と意見が違ったとしてもそれはそれで，だから相手がダメな人だとかそういう風には思いたくないです」（中谷さん以下「」同）

意見がまったく同じ人なんていない。しかし意見が異なる相手をイコール敵のように攻撃することが、特にSNS上では多く見られる。でも「異なる意見を聞いてみよう」というスタンスが常にあれば、戦いにはならない。その土壌が教育の段階から作られているということなのだろう。

常に外国人と思われる不安もあるけれど

とはいえ、外国に暮らすうえで、中谷さんがドキドキしたり、緊張したりすることもあるという。

「億劫なんですよね。外国語で何か自分のことを説明しなくてはならないということが。また言葉の通じない人間が来た、とかそうでなくてもアジア人のわけのわからない人間が来た、みたいに思われるのかなっていうのがやはり恐れとしてあるんですよ、常に。

ご多分に漏れず、オーストリアでも極右政党が台頭してきていることは事実で、不寛容な社会になりつつあります。それでも、多くの方はそんなに不親切ではなくて、むしろ温かい方が多くて。たとえばお財布を落としても走って追いかけてきてくださいます。たとえば私はスーパーのお会計をして、クレジットカードを差し込んだまま忘れてくることもたびたびで……20回を超えているんですよ。でもお店のレジの方だったり、私の次のお客様が走って追いかけて来てくださるんです。必ず。本当に必ずです。20回では足りないかもしれません（笑）。

ほかにも、トラム、路面電車で重いスーツケースを抱えて、慌てて乗ろうとしていると、降りてきた方がドアを開けて待っててくださるんです。それは男女問わず、相手がどんな人でもです」

ベビーカーで困っている人を見たことはありません

日本の人も優しい人はたくさんいるけれど、ベビーカーや車椅子の風当たりは弱くはない。

「オーストリアで車椅子やベビーカーで苦労している方は見たことがないです。大概皆さん困っている方がいたら自発的にお手伝いするんですね。重い荷物を持って運ぼうとしたらちょっと手を添えてくださったりということがたびたびあるので、自分もそれを臆せずできるようになりました。

日本人はシャイな部分もあるし、『ちょっといい格好しいで綺麗なことしちゃって』と思われるのが嫌なんですよね、きっと」

高齢者が隅に追いやられていない

では「幸福度」の違いは何なのだろう。高齢者の方々を見ていて中谷さんは感じることがあるという。

「日本人の方が寝たきりの方が多いのかなと思いきや、データで見たら健康寿命は日本人のほうが長いんです。でもあちらのお年寄りは積極的に臆せず運動していらっしゃる。たとえば電気のマウンテンバイクに乗ってアルプスの山の中をご夫婦で走ってみたりとか。運動する習慣がもう根付いている方が多いですね。そして年老いても親子で同居せずに自立したお年寄りが多いと感じます。

ウィーンのアパートに 80代のマダムがいらして、よく遊びにお出かけになるのを見て、素敵だなってみているんです。おめかししてコンサートに行ったり、レストランに出かけたりっていう」

インタビューの第1回でもお伝えしたが、中谷さんはオーストリアに暮らして、日本の医療の素晴らしさを改めて感じているという。では幸福度は医療的健康だけがかんけいしているわけではないということだろうか。そう問うと、中谷さんは「隅に追いやられてないんでしょうね」とほほ笑んでこう続けた。

「高齢者の方も、社会にちゃんと参加できているんですよね。かと思えば、年金生活することを皆さん楽しみにしていらして、『ようやく年金をいただけるようになったの』なんて引退したことをすごく楽しそうにおっしゃいますね。

オーストリアは年金の支給開始年齢が65歳だったかと思います。もしかして財政的に

今後は繰り下げになるのかもしれないですけれど。引退することをとても喜ぶ習慣がまだありますし、皆さんアクティブシニアの方が多いと感じますね。ご近所さんもそうなのですが、山の中でキノコを狩ったり、畑仕事を一から自分でしたり、地下に食品庫を作ろうと自分でレンガで積み上げてお作りになったりとか。そういったことを全部ご自分でなさるので、だからお元気なのかなと感じます」

階層社会でも平等に安心して暮らす土壌がある

内閣府が発表した令和7年度の高齢期の暮らしの動向によると、日本では65歳以上の就業者数及び就業率は上昇しており、特に65歳以上の就業者数を見ると21年連続で前年を上回っている。もちろん、働きたい人が働くことができる環境はとても大切だ。人生100年時代の中、生き生きと働くことができるのは素晴らしい。しかし「働きたいから働く」というのと、「年金で生活はできないから働く」というのは意味が変わってくる。

「土地を持っている方が多い印象ですね。相続税がないことが理由かもしれません。でも税金は高いですよ。例えば看護師さんで夜勤のあるような方が必死で働いても税引き後の手取りは1200ユーロ（編集部注：2026年現在のレートで約22万円）とかですから。ただし学費、医療費が無料なので、それは大きいかもしれません」

すごく働いても手取りが少ないということは、所得税が高いということ。それで生きていけるのだろうか。

「ウィーンのとても素晴らしいところなのですが、公営の住宅がふんだんにあるんです。オーストリアはいまだにヒエラルキー、階層社会で、旧貴族の方もいらっしゃいますし、教授であったり、博士号を持った方だったら、郵便ポストとかパスポート、クレジットカードにまで称号を書くんですね。日本で大学の先生でも教授だとか、博士だなどとパスポートには書きませんよね。そういう社会にもかかわらず、都市計画の中でその階層が一緒に入り混じっているというか、公営住宅がたくさんあるので、学生でも、移民や難民でもとてもクオリティライフオブライフが高いんです。例えば60平米ぐらいのお部屋にカップルで学生が住んでいるというドキュメンタリー番組を見たばかりで。ですから暮らしを楽しむゆとりが生まれる豊かさがありますね」

「階層」はあるけれど、どんな階層の人にも等しく衣食住の「住」に対して公のサポートが手厚く、暮らす場所を心配する必要がない。それなら、生きる上での不安がひとつ取り除かれることになる。

「等しいという点では、皆さん等しく同じ芸術を味わうことができるということもあります。税収の中から文化事業と言いますか、文化を手厚く支援しているので、オペラでも，廉価な立ち見席があって、年金生活者でも、子供とか学生でも15ユーロで最高峰のオペラを聴くことができるんです。とはいえ、コロナと戦争で予算が削られる傾向にはありますが」

中谷さんは本書の中で日本の素晴らしさもオーストリアの素晴らしさもつづっている。どちらがいい、悪いとは言い切れないということも書いている。国の面積や人口などが変われば、同じようにすることは簡単ではないだろう。ただ、「いいな」と思うことで真似ができることがあれば、真似をしてもいいのではないだろうか。

話を聞いていると、オーストリアの方々の幸福度の高さの理由は、「生活を楽しむゆとり」にあるようにも感じる。暮らしていくための不安がないということが第一にあり、それは「社会の仕組み」の問題が大きくかかわる。しかし、「意見の違う人を敵とみなさない」考え方や、「困っている人を助けるのが普通」という行動は、今すぐ誰でもできるのではないだろうか。意見が異なっても大丈夫と思えるからこそ、周りからどう見られるとかを気にせずに自分の好きなことを口にしたりやったりしてもいいと育ってきたのだろう。

日本を外から見ているからこその多くの気づきを与えてくれる中谷さんに、最後に「幸せを感じる時」を聞いた。

「朝起きてお天気がいいだけで幸せですね。それは本当に思います。先日つくしが生えているのを見つけたのですが、それもそこはかとなく幸せだなと思いました。そうしたささやかな、ほんの些細なことで幸せになれます。

もちろん仕事はとてもドラマティックな仕事をして、刺激的な方々に、魅力的な方々にお会いして、楽しいこともありますけれども、その一方で何でもない、本当に何でもない日常の尊さというか、雨が降れば、森の中の苔がキラキラと輝いて、艶が出て綺麗だなとか、自然の小さな変化に気づけることが幸せです」

中谷美紀（なかたに・みき）

1976年生まれ。東京都出身。1993年俳優デビュー。2007年に日本・カナダ・フランス・イタリア・イギリス合作映画『シルク』（フランソワ・ジラール監督）に出演。2015年の日本・フランス合作映画『FUJITA』等、その活動は海外へも広がっている。2011年に初舞台『猟銃』で紀伊國屋演劇個人賞、読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。『オーストリア滞在記』、『文はやりたし』（幻冬舎）など書籍の執筆も手掛ける。最新刊は『大草原の小さな農家』（幻冬舎文庫）。

『大草原の小さな農家』

庭仕事、お引越し、オペラ鑑賞、美術館巡りといった「オーストリアでの忙しい日々」を綴ったエッセイ。義理の娘とその友人たちとの日本の旅、語学堪能な中谷さんが「買い物すらできない」と感じたオーストリアでの生活のスタート、6年かかったバスタブ、ようやく出会った理想の「ぽつんと一軒家」。そして日々の生活の中でアフガニスタンやウクライナから来た女性たちとの出会いから考えた平和や平等。中谷さんの思考の流れも感じられる一冊。

インタビュー＆文／新町真弓（FRaUweb）

撮影／伊藤彰紀 スタイリスト／田中雅美 ヘアメイク／下田英里

【第1回】中谷美紀に聞く、思考の裏側「夫が24時間介護になるかもしれないと、東京の家を引き払いました」