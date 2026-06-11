長嶋茂雄さんが亡くなって1年が経った。選手としてだけでなく、監督としての長嶋さんを振り返るうえで、松井秀喜氏との師弟関係は最も強い印象を残している事柄のひとつだろう。

【写真】『週刊ポスト』で20年以上にわたって続いた金田正一氏、王貞治氏との新春名物企画「名球会ONK座談会」

「話題性だけで4番を打たせては指揮官失格」

1993年、長嶋氏は13年ぶりに巨人軍の監督に復帰した。のちに「10.8」や「ON対決」など多くの伝説を生んだ第2次政権での最初の大仕事は、ドラフトで4球団競合の末に松井秀喜氏を引き当てたことだった。

長嶋氏は松井氏を巨人軍の4番として育成するために「1000日構想」を敢行。技術だけでなく、品位、品格も備えた不動の4番バッターに育て上げる青写真を描いた。

「週刊ポスト」では過去、新年号で長嶋茂雄氏、王貞治氏、金田正一氏による『ONK座談会』を恒例記事として掲載した。長嶋氏は当時、「松井4番には3年かかる」と発言している（1994年1月1・7日号）。

「私は打率2割8分、本塁打30本以上でなければクリーンナップの存在感はないという持論なんです。それが2割2分3厘、11本で3番を打たせなければならないチーム環境になってしまっている。3番、4番、5番という存在はそんなもんじゃないんですよ。指揮官として（松井4番だけは）妥協しませんでした。

3番ならまだしも、4番打者というのは、自軍だけでなく相手からも、そしてファンからも誰からも敬意を払われるカリスマ性がなければならないんです。横綱と同じで4番は一度上がったらもう下がれない。打てなくなったらもう引退なんですよ。今の松井にそれができますか？

かろうじて3番は打たせましたが、話題性があるというだけで彼に4番を打たせるようでは指揮官として失格です」

4番打者に対する熱い思いを語っていた長嶋氏が病に倒れた時に、25年目になる座談会の歴史で初の"代打"で登場したのが松井氏だった。当時の誌面（2007年1月12・19日号）で松井氏は、「1000日構想」について語っている。

「早く（4番を）任せて欲しいという気持ちはありましたが、それは監督がきめることです。この世界は実力がすべてであり、ボクとしては実績を残して奪い取るしかなかった。いつかそうなりたいと思いながら必死でやっていました」

「巨人4番・松井」が完成した瞬間

長嶋氏が監督復帰してから、初めて優勝したのは1994年だった。松井氏は3番打者として定着し、バットで優勝に貢献したが、長嶋氏は4番抜擢を急がなかった。その後も素振りの重要性を松井氏に説き、マンツーマンで素振りの指導を続けた。

当初は1000日で4番打者に育て上げる計画だったが、開幕から4番を任されるようになったのは2000年のこと。松井氏の入団から8年が経過していた。この年は長嶋氏が永久欠番の3番を背負ったシーズン。松井氏は本塁打と打点の二冠に輝き、日本シリーズでは王監督率いるダイエーとのON対決を制して日本一を手に入れた。「4番・松井」が完成した瞬間だった。

2001年オフに長嶋氏は、原辰徳氏に禅譲するかたちで監督を勇退した。松井氏は不動の4番として、2001年には首位打者、2002年には自己最多の50本塁打を放ち二冠に輝いた。

長嶋氏が松井氏を導いた8年間が、日本球界の未来を切り拓いたのだ。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2026年6月19日号