一部改良型アルファードの最安グレードは2つ！

トヨタは2026年6月3日、「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たにZグレード（PHEV）とGグレード（HEV）を追加したほか、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力の強化が図られています。

では、進化を遂げたアルファードのなかで、最も手頃な価格で購入できるモデルはどのような仕様なのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”2種類のトヨタ「新型アルファード」です！（27枚）

アルファードは2002年の登場以来、高級ミニバン市場をけん引し続けている人気モデルです。

ハイブリッドモデルも初代から設定されており、2003年には早くもラインナップに加わりました。

現行の4代目アルファードは2023年6月にフルモデルチェンジを実施。「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発され、プラットフォームを刷新することで快適性や乗り心地を大幅に高めています。

パワートレインはガソリン車、ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）の3種類を設定し、多様なニーズに対応しています。

今回の一部改良では、中間グレードのZにPHEVモデルを追加するとともに、HEV専用のGグレードを新たなエントリーモデルとして設定しました。

また、全グレード共通の変更点として、新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。さらに、周波数感応型ショックアブソーバーを採用することで、よりしなやかな乗り心地を実現しています。

加えて、最上級グレードのExecutive Loungeでは、内装加飾をブロンズスパッタリングで統一しました。

そんな改良型アルファードのなかで、最も手頃な価格帯となるのが、Z（ガソリン・2WD）とG（ハイブリッド・2WD）の2グレードです。

価格は両グレードとも559万9000円から（消費税込）に設定されており、上質な内外装や装備を重視するならZ、燃費性能を重視するならGという選び方ができます。本記事では、両グレードの主な違いを比較しながら、その特徴を見ていきます。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm、ホイールベース3000mmで共通です。

タイヤサイズは、Zグレードが225／60R18、Gグレードが225／65R17となっています。

ボディカラーは、新色の「ニュートラルブラック」と「プラチナホワイトパールマイカ」が両グレード共通で選択可能。一方、「プレシャスレオブロンド」はZグレード専用色となります。

インテリアカラーはいずれもブラックを採用しています。乗車定員は7人乗りが両グレードに設定されており、8人乗りはGグレードのみ選択可能です。

内装では、Zグレードにダークブラウン木目調加飾付きの本革巻きステアリングや、合成皮革巻き＋スパッタリング加飾のインパネを採用しており、より上質な仕上がりとなっています。

両グレードの大きな違いは、7人乗り仕様におけるセカンドシートです。Zグレードには、電動オットマンや電動リクライニング機能を備えたエグゼクティブパワーシートを採用。

大型アームレストにはフタ付きカップホルダーやポケットも備わるほか、シートヒーターとベンチレーション機能も装備されています。

一方、Gグレードはマニュアル操作式のキャプテンシートを採用。小型アームレストを備え、シートベンチレーションは非装着となります。

ただし、基本的な快適性は十分に確保されており、実用面で不満を感じるユーザーは少ないでしょう。なお、両側パワースライドドアは両グレードとも標準装備です。

また、人気装備のムーンルーフをメーカーオプションで設定できる点も、Zグレードの魅力といえます。

安全装備については、予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準装備しています。

燃費性能（WLTCモード）は、Z（ガソリン・2WD）が10.9km／L、G（ハイブリッド・2WD）が18.8〜18.9km／Lです。

価格（消費税込み）は両グレードとも559万9000円。一方、最上級グレードのExecutive Lounge（PHEV・E-Four）は1069万9700円で、エントリーグレードとの価格差は510万円以上に達します。