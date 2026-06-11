優れた足つき性を誇るスポーツモデル

カワサキの米国法人は2026年6月、フルカウルモデル「Ninja 300 ABS」の2026年モデルを発表しました。

このモデルは、扱いやすい排気量296ccの並列2気筒エンジンを、象徴的なNinjaスタイルをまとったボディに搭載しており、スポーツバイクの世界への入り口として最適なモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「Ninja 300」です！ 画像で見る（20枚）

Ninja 300のスタイリングは、アグレッシブなデュアルプロジェクターヘッドライトからシャープなテールカウルまで、Ninjaシリーズ特有のスポーティなフィット感と仕上がりが追求されています。

ボリューム感のあるボディワークは、排気量を感じさせない存在感のある見た目です。

メーターパネルには、見やすい大型のアナログ式タコメーターと、スピードメーターや燃料計などを表示する多機能LCDスクリーンが採用されています。

ライディングポジションは、スポーツライディングと街中での快適性を両立させています。やや前傾したシートと、幅広く少し高めに設定されたハンドルバーが特徴の人間工学を取り入れた設計により、多くのライダーにとってなじみやすいポジションとなっています。

30.9インチ（約785mm）という低いシート高は、停車時に両足が地面にしっかりと届く安心感をもたらします。

さらに、カワサキが特許を持つヒートマネジメント技術が採用されており、ラジエーターファンカバーが熱風をライダーから遠ざけることで、渋滞時などでも快適なライディングを維持します。

走りの性能を支える車体には、強度と耐久性に優れたスチールチューブ・ダイヤモンドフレームが採用されています。

フロントサスペンションには剛性の高い37mmテレスコピックフォークが装備され、効果的に作動することで、どのような状況でも快適な乗り心地と安定した接地感をもたらします。リアには5段階のプリロード調整が可能なボトムリンク式Uni-Trakサスペンションが搭載されており、ライダーの体重や2人乗りに合わせて硬さや車高の調整ができます。

ブレーキシステムは、フロントに大径290mmのペタルディスクブレーキとデュアルピストンキャリパーを、リアには220mmペタルディスクとデュアルピストンキャリパーを備え、パワフルな制動力とナチュラルなフィーリングを両立しています。

また、アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）が標準で装備されており、ブレーキ操作時にタイヤがロックするのを防ぎ、安定したブレーキングをサポートします。

パフォーマンスを支えるのは、低中回転域でスムーズかつトルクフルなパワーを発揮し、高回転域では力強い加速を生み出すエンジンです。このエンジンは、繊細なスロットルワークにも正確に反応するコントロール性と、低回転域からの爽快な加速感を実現します。

また、振動が少なく豊かなトップエンドパワーにより、街乗りから高速道路を使った移動まで、多様な状況で快適なライディングを提供します。

アシスト機能とスリッパー機能を備えたクラッチも搭載されており、アシスト機能はクラッチレバーの操作を非常に軽くし、広い接続範囲で確実なコントロールを可能にします。スリッパー機能は、シフトダウン時の後輪の挙動を安定させ、ライダーにさらなる安心感を与えます。

「パールブリザードホワイト」のカラーリングが用意されたNinja 300の米国価格は4999ドル（日本円で約80万円／2026年6月上旬のレート）です。