フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。アイスダンスでペアを組む西山真瑚選手（24）との2ショットを披露した。

「りかしん明治神宮へ」

紀平選手は「りかしん明治神宮へ」と報告し、西山真瑚選手との明治神宮での2ショットなどを投稿した。

紀平選手は「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！」とのことで、「自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされました」とコメントを添えていた。「これで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」と語っていた。

「そしてお昼ご飯は肉巻きおにぎり」といい、「屋台なんていつぶりだろう」「とても美味しかったです」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、紀平選手はデニムジャケットを着用。西山選手は黒いTシャツというコーデ。明治神宮をバックに、2人で並んで微笑んでいた。4枚目では、紀平さんが肉巻きおにぎりをほおばるソロショットを披露していた。6枚目では、紀平さんはメガネをかけてキャップをかぶり、笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「可愛いさパーフェクト」「かわいすぎるぞッ」「美貌が強い！！！」「りかしん〜最高」「素敵です」といったコメントが寄せられていた。