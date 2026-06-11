バンカー、池、深いラフ…ゴルフの「障害物」を攻略するコースマネジメントの極意

ゴルフコースに仕掛けられた数々の罠。

池やバンカーを前にすると、プレッシャーから普段通りのスイングができなくなることはありませんか？

実は、コース上の障害物は「避ける」だけでなく、「どう向き合うか」が重要です。

今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」のエピソードから、ゴルファーなら誰もが直面する障害物との闘い方と、スコアメイクに直結するマネジメント術を解説します。

なぜゴルフコースには「罠」が多いのか？

池の多いコースやバンカーが効いているコースなど、ゴルフ場にはそれぞれ個性があります。

時には「どのホールもアップダウンばかりだ」と不満をこぼしたくなることもありますが、そもそも障害物のないコースなど存在しません。

コース設計者は、プレーヤーの頭脳と技術を試すために、あえてラフやアンジュレーション（起伏）といった障害物を配置しているのです。

「無理な攻め」が大叩きの原因に

スコアを崩す最大の原因は、自分の技術や調子を無視した「無謀な攻め」です。

例えば、ドライバーの調子が悪いのに無理に振り回して林に入れたり、斜面の深いラフから直接グリーンを狙ってバンカーに捕まったりするのは、状況判断ができていない証拠です。

調子が悪い日こそ、クラブを短く持ったり、フェアウェイウッドでティーショットを打つといった「頭脳を使った技術」が求められます。

「冷静な判断」こそが最強の武器になる

コースを攻略するためには、まずコースの特徴を正確に把握することが第一歩です。

そして、その日の自分の調子を受け入れ、無理のない最良のルートを選択しましょう。

バンカーに入っても、1打1打をクリアしていく喜びに目を向ければ、焦ることはありません。

「苦手なコースほど闘いがいがある」というマインドを持てれば、あなたのコースマネジメント力は格段にアップするはずです。