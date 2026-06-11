「サイズあってないかも！？♡」ちーまきが『FLASH』グラビアであふれそうな美ボディを解放！
東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売
ちーまき、圧巻ボディに磨きをかけて『FLASH』に登場！
グラビア各誌を席巻中のちーまきが『FLASH』に登場し、7ページにわたって圧倒的なプロポーションを披露した。
これだけの活躍を見せながらも、彼女は「肩書きは”普通の女子大生“がいいです」と語る。その気取らない自然体なスタンスこそが、多くのファンを魅了する人気の秘密だ。
【プロフィール】
ちーまき
20歳 2005年９月27日生まれ 福井県出身 Ｔ157 Ｏ型
趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦
2023年、下着ＰＲ案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。１st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売中。
そのほか最新情報は、公式Ｘ（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）にて
【クレジット】
ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
【デジタル告知】
FLASHデジタル写真集『ひとりあそび』『君に降る朝』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！