ダウンスイングは「クラブは上げて、下ろすだけ」でOK！

「クラブは上げて、下ろすだけ」でOK！

では、どこを動かさずにスウィングすればよいのか?それは、「左胸鎖関節」。Sスウィングでは、ここを「グリちゃん」と呼んでいますが、この左のグリちゃんが円運動の支点、コンパスで円を描くときの針の位置になります。左胸鎖関節を意識しながら、左の鎖骨、左肩、左上腕をワンセットの塊にしてアドレスし、そこから左上腕は胸に触れたままクラブを上げていけば、安定したトップが得られ、球の芯を打ち抜くスウィングができます。

ところで、ダウンスウィングからインパクトに向かう際に、ヘッド軌道はインサイ ドから下りてきます。このとき、インサイドからクラブを下ろすために、右ヒジを鋭角に絞り込むようにと書いてあるレッスン書があります。しかし、Sスウィングではそんな面倒なことはしません。第一、スウィング中、右ヒジの角度はいつも鈍角(90度以上)で、鋭角(90度以下)にはなりません。ならないものを無理にしようとするとスウィングがおかしくなります。Sスウィングにおけるダウンスウィングの始動は、トップから、右ヒジを元のアドレスの位置に向かって重さで戻す。脱力すればOKです。

自分で何かをしようとするのではなく、脱力して静かに元の位置に戻ってきます。そうすれば、勝手にダウンの半ばで右ヒジが右脇腹に当たって、右ヒジの動きが止まり、慣性力が働いて、前腕は体の前にせり出していき、自然にインパクトを迎えます。俗に「クラブは上げて、下ろすだけ」とは、このことを指しています。それでも、ドローボールを打つときなどに、よりインサイドから振り下ろしたいと思うときは、右腕よりも左腕を意識しましょう。トップから切り返すときに、左上腕と左胸が圧着しますが、その角度を保ったまま振り下ろすのです。そうすれば右ヒジが体から離れることはないので、クラブがアウトサイドから下りてくることは絶対にありません。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨