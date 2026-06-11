福岡県八女市の川で6月、15歳の男子高校生が溺れ死亡しました。川での事故は急な深みにはまり、溺れるケースが多いとして、専門家が注意を呼びかけています。

■平山翼記者

「現場となった星野川です。手前は川底の石が確認できるほどの深さですが、奥に目を向けると川底は見えず、深さが増していることが分かります。」



事故が起きたのは、6月7日午後5時ごろです。



福岡県八女市上陽町上横山付近の星野川で、久留米市の15歳の男子高校生が溺れ、通報からおよそ20分後に消防に救助されましたが、病院に搬送後、死亡が確認されました。





警察によりますと、高校生は溺れた場所から30メートルほど下流の、水深およそ2.5メートルの場所で見つかったということです。■近くに勤める人Q.この川の危険性は？「十分にあります。流れは意外と穏やかですが、急に深くなっているので。」八女消防本部によりますと、事故があった川では、過去5年間で4件の水難事故が発生しているということです。八女市教育委員会は以前から、市内すべての小中学校に「川での遊泳は禁止」と伝達していました。

水難事故に詳しい専門家は、川で深みにはまりやすい理由は、2つあるといいます。



■水難学会・斎藤秀俊 理事

「一つは、透明な川で深いところが浅く見える現象。いわゆる人間の錯覚です。もう一つは、入ったところはそんなに深くなかったが、少し進んでいくと急に深くなった。そういう錯覚が川には存在するので、むやみに川には入らないことが大原則になります。」

こちらは、日本テレビが専門家の立ち会いのもと、川の急な深みの危険性を検証した際の映像です。



一見、透明で水深が浅く見えますが、向こう岸まで歩こうとすると、突然、スタッフが流されてしまいました。



水中の映像からは、急に川底が深くなり、足がつかなくなっているのが分かります。

斎藤理事は、水辺の危険性を十分理解し、川で遊ぶ際には、必ず大人と一緒に「水の深さを確認してから入ること」「膝下までの水深で遊ぶこと」「万が一に備えて、ライフジャケットを着用すること」を意識してほしいとしています。



5月、福岡と大分の県境を流れる山国川で、男子中学生が溺れて死亡するなど、ことしは特に子どもの水難事故の件数が多いと警鐘を鳴らしています。



■斎藤理事

「ことしはペースが早いかなと。特にお子さん。中学生から高校生くらいの年代の人が、まだ夏休みも遠いですが、川に落ちて亡くなったり、海で溺れてしまう事故が全国的に続いています。口酸っぱくなってもいいので毎日のように、学校でも家でも、子ども同士で水辺には近づかないと言ってもらいたいです。」



斎藤理事は、本格的な夏のレジャーシーズンを迎える前に、水の危険性について家庭内で改めて確認してほしいと注意を呼びかけています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月8日午後5時すぎ放送