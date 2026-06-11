【アジの食べ方に迷ったら】刺身・揚げ物・焼き物まで！旬を楽しむ絶品レシピ8選
初夏から旬を迎える「アジ」は脂がのって旨味が増し、今が食べ頃。
しかし、どうやって食べたらいいか分からない、レパートリーが少ない…など困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、旬の「アジ」をとことん楽しむ絶品レシピ8選をご紹介します。
定番の一品はもちろん、刺身用アジを使った簡単レシピやおしゃれな洋風アレンジまで勢ぞろい。「こんな食べ方あるんだ！」と思わず試したくなるので、ぜひチェックしてみてください。
■定番おつまみ「アジのたたき」の作り方
刺身用のアジを使えば、切って混ぜるだけで簡単！ たたきすぎず、適度な食感を残すのがおいしさの秘訣です。ミョウガや大葉などの香味野菜を合わせることで、アジの臭みが抑えられて味わいが深まります。そのまま食べても、ご飯にのせて食べても絶品です。
■刺身用のアジを使った＜簡単＞レシピ4選
アジの刺身がおしゃれな一品に変身。オリーブ油、白ワインビネガー、醤油などを使った爽やかなドレッシングがアジの旨味を引き立てます。刻んだ玉ネギを敷き、薬味感覚で一緒に召し上がれ。お酒が進み、おもてなしにもぴったりです。
アジのお刺身に納豆、白菜キムチを加えて、ユッケ風にアレンジ。焼き肉のタレとゴマ油で簡単に味が決まり、濃厚なコクでお箸がどんどん進みます。ご飯と合わせるのはもちろん、葉野菜でくるっと巻いて食べるのも最高です。
刺身用のアジを使えば、小骨の心配がなく、手軽につみれが作れます。アジは粗めにたたくことで、ふっくら柔らかな食感に。味噌や白ネギを混ぜることで、臭みを抑えます。汁にはミョウガを添え、軽やかな初夏らしい味わいに。やみつきになる一杯です。
刺身用のアジを春巻きの皮で包むだけなので、失敗知らず。シャキシャキ食感の豆苗と梅ペーストを合わせるため、あっさりとしています。アジはふっくらとして食べ応えも抜群です。おかずやおつまみに大活躍しますよ。
■家族が喜ぶ！ アジの＜王道＞レシピ3選
揚げたてのアジに甘酸っぱいタレがよくしみ込んだ、夏の定番おかずです。油でじっくり揚げると骨まで丸ごと食べられて、野菜も一緒にたっぷり摂れます。出来立てはもちろん、冷蔵庫で冷やしても美味です。
アジを特製ゴマみそダレに漬け込んで、グリルで香ばしく焼き上げば完成。甘辛い味わいがアジの旨味を引き出します。子どもでも食べやすい一品です。ご飯によく合い、冷めても味が落ちないので、お弁当のおかずにも最適です。
アジに粒マスタードを塗り、パン粉＆粉チーズをまぶしたら、あとはオーブンにお任せ。洋風の味わいで子どもウケも良いです。油で揚げないため、ヘルシーなのも魅力。一緒に焼いたトマトはソース代わりになり、アジの旨味とよく合います。
■アジはDHAが豊富！ 家族みんなで食べたい魚
アジは健康維持に役立つ栄養素を豊富に含む魚です。なかでも注目したいのがDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）。これらは体内で十分に作ることができないため、成長期の子どもはもちろん、大人も積極的に摂りたい栄養素です。
DHAやEPAは熱に弱く酸化しやすい脂質のため、刺身やたたきなど生で食べると効率良く摂取できます。また、唐揚げや南蛮漬けにすると骨まで柔らかくなり、子どもでも食べやすくなります。
今回ご紹介したレシピを参考に、旬のアジのおいしさを味わいながら、家族みんなで栄養もしっかり取り入れてみてはいかがでしょうか。
(川原あやか)
しかし、どうやって食べたらいいか分からない、レパートリーが少ない…など困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、旬の「アジ」をとことん楽しむ絶品レシピ8選をご紹介します。
定番の一品はもちろん、刺身用アジを使った簡単レシピやおしゃれな洋風アレンジまで勢ぞろい。「こんな食べ方あるんだ！」と思わず試したくなるので、ぜひチェックしてみてください。
刺身用のアジを使えば、切って混ぜるだけで簡単！ たたきすぎず、適度な食感を残すのがおいしさの秘訣です。ミョウガや大葉などの香味野菜を合わせることで、アジの臭みが抑えられて味わいが深まります。そのまま食べても、ご飯にのせて食べても絶品です。
アジのたたき
【材料】（2人分）
アジ(刺身用) 2尾
キュウリ 1/2~1本
ミョウガ 1個
大葉 2枚
ネギ(刻み) 大さじ 2
ショウガ(すりおろし) 1片分
しょうゆ 適量
【下準備】
1、キュウリは長さ4cmのせん切りし、冷水に放ってパリッとさせ、ザルに上げる。
2、ミョウガは縦半分に切り、さらに縦薄切りにし、水に放ってアクを抜き、水気を軽く絞る。
【作り方】
1、アジを幅5mmの削ぎ切りにし、包丁でたたくようにして細かく切り、刻みネギと混ぜ合わせる。
2、器にキュウリとミョウガ、大葉と共に盛り合わせ、ショウガ、しょうゆを添える。
【材料】（2人分）
アジ(刺身用) 2尾
キュウリ 1/2~1本
ミョウガ 1個
大葉 2枚
ネギ(刻み) 大さじ 2
ショウガ(すりおろし) 1片分
しょうゆ 適量
【下準備】
1、キュウリは長さ4cmのせん切りし、冷水に放ってパリッとさせ、ザルに上げる。
2、ミョウガは縦半分に切り、さらに縦薄切りにし、水に放ってアクを抜き、水気を軽く絞る。
【作り方】
1、アジを幅5mmの削ぎ切りにし、包丁でたたくようにして細かく切り、刻みネギと混ぜ合わせる。
2、器にキュウリとミョウガ、大葉と共に盛り合わせ、ショウガ、しょうゆを添える。
■刺身用のアジを使った＜簡単＞レシピ4選
切って盛るだけ「アジのカルパッチョ」
アジの刺身がおしゃれな一品に変身。オリーブ油、白ワインビネガー、醤油などを使った爽やかなドレッシングがアジの旨味を引き立てます。刻んだ玉ネギを敷き、薬味感覚で一緒に召し上がれ。お酒が進み、おもてなしにもぴったりです。
やみつき注意「アジの納豆キムチユッケ」
アジのお刺身に納豆、白菜キムチを加えて、ユッケ風にアレンジ。焼き肉のタレとゴマ油で簡単に味が決まり、濃厚なコクでお箸がどんどん進みます。ご飯と合わせるのはもちろん、葉野菜でくるっと巻いて食べるのも最高です。
ふんわり旨味たっぷり「つみれ汁」
刺身用のアジを使えば、小骨の心配がなく、手軽につみれが作れます。アジは粗めにたたくことで、ふっくら柔らかな食感に。味噌や白ネギを混ぜることで、臭みを抑えます。汁にはミョウガを添え、軽やかな初夏らしい味わいに。やみつきになる一杯です。
ボリューム満点「アジの春巻き」
刺身用のアジを春巻きの皮で包むだけなので、失敗知らず。シャキシャキ食感の豆苗と梅ペーストを合わせるため、あっさりとしています。アジはふっくらとして食べ応えも抜群です。おかずやおつまみに大活躍しますよ。
■家族が喜ぶ！ アジの＜王道＞レシピ3選
暑い日に食べたい「さっぱりアジの南蛮揚げ」
揚げたてのアジに甘酸っぱいタレがよくしみ込んだ、夏の定番おかずです。油でじっくり揚げると骨まで丸ごと食べられて、野菜も一緒にたっぷり摂れます。出来立てはもちろん、冷蔵庫で冷やしても美味です。
ご飯がススム「アジのゴマみそ焼き」
アジを特製ゴマみそダレに漬け込んで、グリルで香ばしく焼き上げば完成。甘辛い味わいがアジの旨味を引き出します。子どもでも食べやすい一品です。ご飯によく合い、冷めても味が落ちないので、お弁当のおかずにも最適です。
揚げないからラク「アジのオーブンパン粉焼き」
アジに粒マスタードを塗り、パン粉＆粉チーズをまぶしたら、あとはオーブンにお任せ。洋風の味わいで子どもウケも良いです。油で揚げないため、ヘルシーなのも魅力。一緒に焼いたトマトはソース代わりになり、アジの旨味とよく合います。
■アジはDHAが豊富！ 家族みんなで食べたい魚
アジは健康維持に役立つ栄養素を豊富に含む魚です。なかでも注目したいのがDHA（ドコサヘキサエン酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）。これらは体内で十分に作ることができないため、成長期の子どもはもちろん、大人も積極的に摂りたい栄養素です。
DHAやEPAは熱に弱く酸化しやすい脂質のため、刺身やたたきなど生で食べると効率良く摂取できます。また、唐揚げや南蛮漬けにすると骨まで柔らかくなり、子どもでも食べやすくなります。
今回ご紹介したレシピを参考に、旬のアジのおいしさを味わいながら、家族みんなで栄養もしっかり取り入れてみてはいかがでしょうか。
(川原あやか)