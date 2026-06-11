アジのたたき【材料】（2人分）アジ(刺身用) 2尾キュウリ 1/2~1本ミョウガ 1個大葉 2枚ネギ(刻み) 大さじ 2ショウガ(すりおろし) 1片分しょうゆ 適量【下準備】1、キュウリは長さ4cmのせん切りし、冷水に放ってパリッとさせ、ザルに上げる。2、ミョウガは縦半分に切り、さらに縦薄切りにし、水に放ってアクを抜き、水気を軽く絞る。【作り方】1、アジを幅5mmの削ぎ切りにし、包丁でたたくようにして細かく切り、刻みネギと混ぜ合わせる。2、器にキュウリとミョウガ、大葉と共に盛り合わせ、ショウガ、しょうゆを添える。