「このあと、どうする？」空見みあ、妄想デートグラビアに挑む 『SPA!』人気企画で魅力全開
グラビアアイドルで声優としても活動する空見みあが、『週刊SPA!』6月16日号（発売中）の人気企画「このあと、どうする？」に登場した。
【別カット】涼し気ノースリワンピがかわいい 横顔も美しい和田海佑も登場
同企画は、小説家・外山薫氏がシナリオを手掛ける妄想デートグラビア。今回は『ミスSPA!2025』グランプリに輝いた空見が、会社の後輩との距離が少しずつ縮まっていく物語を体現した。
誌面では、面倒を見ることになった後輩と食事を重ねる中で、互いにアニメやガンダム好きという共通の趣味が判明。「先輩も好きなんですね、ガンダム談義しましょうよ」という誘いをきっかけに、特別な感情が芽生えていくシチュエーションが描かれる。
作中では、“並べたご託が崩れ去るほど、彼女に強く惹かれている”という心情も表現されており、空見は自然体の表情と存在感で物語の世界観を表現している。
空見は大阪府出身。『ミスSPA!2025』でグランプリを獲得し、グラビアだけでなく声優としても活動。趣味はコスプレやアニメ鑑賞で、特技はガンプラ作りとして知られている。
【別カット】涼し気ノースリワンピがかわいい 横顔も美しい和田海佑も登場
同企画は、小説家・外山薫氏がシナリオを手掛ける妄想デートグラビア。今回は『ミスSPA!2025』グランプリに輝いた空見が、会社の後輩との距離が少しずつ縮まっていく物語を体現した。
誌面では、面倒を見ることになった後輩と食事を重ねる中で、互いにアニメやガンダム好きという共通の趣味が判明。「先輩も好きなんですね、ガンダム談義しましょうよ」という誘いをきっかけに、特別な感情が芽生えていくシチュエーションが描かれる。
作中では、“並べたご託が崩れ去るほど、彼女に強く惹かれている”という心情も表現されており、空見は自然体の表情と存在感で物語の世界観を表現している。
空見は大阪府出身。『ミスSPA!2025』でグランプリを獲得し、グラビアだけでなく声優としても活動。趣味はコスプレやアニメ鑑賞で、特技はガンプラ作りとして知られている。