ママも入れてもらえない…お昼寝する1歳児を見守る2匹のハスキー犬に230万回再生「完璧なフォーメーション」「めっちゃ頼りになる兄様達や」
ベッドの中で気持ち良さそうにお昼寝をしている1歳の男の子。その横を両側からガードするハスキー犬のおじクマくんとたぬきちくん。お母さんに対しても、「入ってくるな」という圧をかける2匹の様子を収めた動画が230.1万回再生を超える反響を呼び、「守られ感がすごいですね」「完璧なフォーメーション」「めっちゃ頼りになる兄様達や」などと、コメントが寄せられた。息子さんとワンちゃんたちの普段の様子などについて、お母さんに話を聞いた。
【写真】耐えるハスキー犬…モフモフ枕で爆睡する1歳児
◆「ママ、入ってこないでね」お昼寝する1歳児をがっちりとガードする2匹のワンちゃん
――動画「ママなのに入場制限されました」が話題になりました。動画を撮影したときの状況を教えてください。
「息子を寝かしつけた後、私はキッチンで家事をしていました。家事がひと段落したので一緒にゆっくりしようかなと思ったら、すでにおじクマとたぬきちがいて、『ピヨ（息子）の睡眠は俺たちが守る！』『ママ、入ってこないでね』と言わんばかりの様子でジロりと見られました」
――息子さんのお昼寝に関するエピソードは、他にもInstagramで人気です。動画「おじクマを枕に爆睡するビヨちゃん」も話題になりましたが、このときの状況も教えてください。
「ピヨは遊ぶことが大好きで、車を押したり、オモチャを運んだりして、その日も遊んでいました。しかし、車をガラガラと押す音や本人のお喋りの声が全く聞こえなくなったので、いたずらでもしているのかなと思って見に行ったところ、あの光景でした」
――ワンちゃんは、自分の体を枕のようにして眠る息子さんを必死に守っている感じでしたよね。
「おじクマは体勢がとてもきつそうでしたが、『僕が動いたらピヨが起きるよね？』みたな顔で見てきたのが、とても愛らしく、弟の睡眠を守るのに一生懸命モフモフ枕を努めてくれていました」
――息子さんの性格や好きなことなど、普段の様子を教えてください。
「とにかく動くこと、遊ぶことが大好きです。生まれたときから兄貴たちと一緒にいるので、犬はもちろん、動物も大好きで、動物のぬいぐるみを見るとギューッとしています。最近はいろいろなことができるようになり、犬たちにもギューをするし、朝起きたらおはようのあいさつをして、ヨシヨシをしたりオヤツをあげたりするのが彼の中で流行っています」
◆頼もしい心強い味方、息子さんからずっと離れないワンちゃんたち
――おじクマくんとたぬきちくんの性格は？
「おじクマはとにかくマイペースでお喋りです。たぬきちは遊ぶことが大好きで、前世はカワウソだと思うくらいお水が大好きです。おじクマはハスキー犬なのにハスキー犬が苦手です。ただ、たぬきちのことは大好きです。もうたぬきちのほうが体は大きいのに、たぬきちをまだ赤ちゃんだと思っていてお世話をしてくれます」
――2匹はとても仲良しなんですね。日常にまつわる微笑ましいエピソードはありますか？
「たぬきちは今年の11月で4歳になりますが、おじクマに赤ちゃん扱いをされたからか、とても甘えん坊に育ってしまいました。たぬきちはパピーの頃はお喋りをしなかったのですが、大好きなおじクマの真似をして、今では家族の前ではお喋りをするようになりました。血縁関係はないですが、一緒に育っているのを見て、本当に兄弟のようなんだと感じて、日々ほっこりしています」
――息子さんと2匹の関係性は？
「ピヨがお腹の中にいるときから、『弟ができるよ』と伝えていて、お腹を蹴ったりすると2匹が反応して首を傾げていました。生まれてからは、可愛くてたまらないのか、ずっとピヨのそばから離れませんでした。それは今も変わらず、彼が泣くと飛んできてくれます。遊び相手にもなり、寝ているときは近くで見守り、私からすると本当に頼もしいし、心強いです」
――2匹とも息子さんのことが大好きなのですね。
「ピヨは朝起きるとまずは兄貴たちにあいさつをしに行きます。離れている時間があったときは、会うと真っ先に2匹の元へダッシュして、撫でたりハグをしたりしています。現在1歳になっていろいろなことができるようになり、私から怒られたときには兄貴たちの後ろに隠れたり、『助けてー！』と伝えたりもします（笑）」
◆ワンちゃんたちから学ぶことも…「息子の成長や経験を豊かにしてくれる存在」
――お子さんと動物たちと生活する中で、大切にしているのはどういったことですか？
「『赤ちゃんだから、犬だから、仕方ない』ではなく、毛を引っ張るなど、赤ちゃんでもしてはいけないこと、犬たちが嫌がることは、きちんと注意するようにしています。2匹とも大型犬なので、ワンプロをしていたらピヨにぶつかって転けるときもあります。それも『仕方ないね』ではなく、他種の兄弟であるからこそ、相手が嫌がることを考えて思いやることを大切にしています」
――幸せを感じる瞬間は？
「日常の全てです。子どもには犬にない可愛さがあり、犬には子どもにはない可愛さがあります。どちらも我が子に変わりないので、彼らが交流して、一緒に生活している姿を見るだけで癒されます」
――お子さんやワンちゃんたちに気づかされたことはありますか？
「私は新ママなので、まだまだ余裕がないときもたくさんあります。そんなときは、2匹が助けてくれますし、ピヨは現在ひとりっ子ですが、おじクマとたぬきちがいるので、毎日兄弟でわちゃわちゃしています。その中で、2匹から学ぶこともたくさんあり、間違いなく彼らの存在は、ピヨの成長や経験を豊かにしてくれているなと感じます」
◆「ママ、入ってこないでね」お昼寝する1歳児をがっちりとガードする2匹のワンちゃん
――動画「ママなのに入場制限されました」が話題になりました。動画を撮影したときの状況を教えてください。
「息子を寝かしつけた後、私はキッチンで家事をしていました。家事がひと段落したので一緒にゆっくりしようかなと思ったら、すでにおじクマとたぬきちがいて、『ピヨ（息子）の睡眠は俺たちが守る！』『ママ、入ってこないでね』と言わんばかりの様子でジロりと見られました」
――息子さんのお昼寝に関するエピソードは、他にもInstagramで人気です。動画「おじクマを枕に爆睡するビヨちゃん」も話題になりましたが、このときの状況も教えてください。
「ピヨは遊ぶことが大好きで、車を押したり、オモチャを運んだりして、その日も遊んでいました。しかし、車をガラガラと押す音や本人のお喋りの声が全く聞こえなくなったので、いたずらでもしているのかなと思って見に行ったところ、あの光景でした」
――ワンちゃんは、自分の体を枕のようにして眠る息子さんを必死に守っている感じでしたよね。
「おじクマは体勢がとてもきつそうでしたが、『僕が動いたらピヨが起きるよね？』みたな顔で見てきたのが、とても愛らしく、弟の睡眠を守るのに一生懸命モフモフ枕を努めてくれていました」
――息子さんの性格や好きなことなど、普段の様子を教えてください。
「とにかく動くこと、遊ぶことが大好きです。生まれたときから兄貴たちと一緒にいるので、犬はもちろん、動物も大好きで、動物のぬいぐるみを見るとギューッとしています。最近はいろいろなことができるようになり、犬たちにもギューをするし、朝起きたらおはようのあいさつをして、ヨシヨシをしたりオヤツをあげたりするのが彼の中で流行っています」
◆頼もしい心強い味方、息子さんからずっと離れないワンちゃんたち
――おじクマくんとたぬきちくんの性格は？
「おじクマはとにかくマイペースでお喋りです。たぬきちは遊ぶことが大好きで、前世はカワウソだと思うくらいお水が大好きです。おじクマはハスキー犬なのにハスキー犬が苦手です。ただ、たぬきちのことは大好きです。もうたぬきちのほうが体は大きいのに、たぬきちをまだ赤ちゃんだと思っていてお世話をしてくれます」
――2匹はとても仲良しなんですね。日常にまつわる微笑ましいエピソードはありますか？
「たぬきちは今年の11月で4歳になりますが、おじクマに赤ちゃん扱いをされたからか、とても甘えん坊に育ってしまいました。たぬきちはパピーの頃はお喋りをしなかったのですが、大好きなおじクマの真似をして、今では家族の前ではお喋りをするようになりました。血縁関係はないですが、一緒に育っているのを見て、本当に兄弟のようなんだと感じて、日々ほっこりしています」
――息子さんと2匹の関係性は？
「ピヨがお腹の中にいるときから、『弟ができるよ』と伝えていて、お腹を蹴ったりすると2匹が反応して首を傾げていました。生まれてからは、可愛くてたまらないのか、ずっとピヨのそばから離れませんでした。それは今も変わらず、彼が泣くと飛んできてくれます。遊び相手にもなり、寝ているときは近くで見守り、私からすると本当に頼もしいし、心強いです」
――2匹とも息子さんのことが大好きなのですね。
「ピヨは朝起きるとまずは兄貴たちにあいさつをしに行きます。離れている時間があったときは、会うと真っ先に2匹の元へダッシュして、撫でたりハグをしたりしています。現在1歳になっていろいろなことができるようになり、私から怒られたときには兄貴たちの後ろに隠れたり、『助けてー！』と伝えたりもします（笑）」
◆ワンちゃんたちから学ぶことも…「息子の成長や経験を豊かにしてくれる存在」
――お子さんと動物たちと生活する中で、大切にしているのはどういったことですか？
「『赤ちゃんだから、犬だから、仕方ない』ではなく、毛を引っ張るなど、赤ちゃんでもしてはいけないこと、犬たちが嫌がることは、きちんと注意するようにしています。2匹とも大型犬なので、ワンプロをしていたらピヨにぶつかって転けるときもあります。それも『仕方ないね』ではなく、他種の兄弟であるからこそ、相手が嫌がることを考えて思いやることを大切にしています」
――幸せを感じる瞬間は？
「日常の全てです。子どもには犬にない可愛さがあり、犬には子どもにはない可愛さがあります。どちらも我が子に変わりないので、彼らが交流して、一緒に生活している姿を見るだけで癒されます」
――お子さんやワンちゃんたちに気づかされたことはありますか？
「私は新ママなので、まだまだ余裕がないときもたくさんあります。そんなときは、2匹が助けてくれますし、ピヨは現在ひとりっ子ですが、おじクマとたぬきちがいるので、毎日兄弟でわちゃわちゃしています。その中で、2匹から学ぶこともたくさんあり、間違いなく彼らの存在は、ピヨの成長や経験を豊かにしてくれているなと感じます」