イラスト：飯田ともき

6月1日（月）から6月8日（月）まで実施したアンケート、「スマホはiPhone？ Android？」の回答編です。

選択項目 投票数 iPhone 420 Android 648 両方 139 合計 1207

◇

お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

Android

iPhone

両方

優秀な無料アプリが多いので。でもタブレットはiPad。 自由度が高い 本当に単純に安いからです。あとは、値段の割にカメラ性能が良かったりするからです。よくiPhone以外のスマホはだめと言う人もいますが僕は、別に、どっちでもいいと思います。 パソコンと同じ感覚で、いろいろ弄れるから Xperiaを2台持ちです。αやRXと同じ操作体系で違和感がなく、AIでごまかしている感が少ないのが良いです。 ホーム画面をカスタマイズして使ってます。iPhoneは皆画一的でつまらない 操作が直感的で使いやすい。Googleのサービスをよく使うので親和性がいい 使いたいアプリでOSを選ぶ事もないですね。 液晶に穴が開いていたり、角が丸くなっていたりが嫌なので、Xperia一択です。 iPhoneには戻るボタンがないので いろいろな意味で選択肢が多いから iPhoneと同等の性能だと、数万円安いのがほとんど。カメラでは選択肢が広く、ライカやソニーや色々あって、選ぶ楽しみが多い。 SHARPのAQUOS推しなので。それ以外でもmicroSDカードが使いたいからという理由もあります。 折りたたみ使ってるのでAndroid一択です ライカだし……Androidのスマホを買ったが馴染むことが出来ず１ヶ月ほどでiPhoneに変えました。スマホ購入前にMac、iPod、iPadなどApple製品を使っていた為でしょうね。 iPhone登場以前、“Macintosh”と呼ばれていた時代からずっとApple製品を使用し続けているのと、iOS向け有料アプリも大量に購入しているので、今更Androidを導入できません。 使い勝手にストレスがない。Live Photosが気に入っている。 昔からiPhone使ってるからとしか言いようがない。必ずしもカメラとの接続や写真編集を理由にしたわけではないものの，Adobeのモバイルアプリは便利。 ケースやアクセサリの売り場に行くとAndroidは選べなくなりますね。 サポート期間が長いので Appleが好きなのとリセールバリューの高さがあるから。（1年後に売ると7割くらいの価格で売れます） 操作系が一貫している。 30年近くMacを使っています。iPhoneも最初の3Gからのお付き合いです。 家族がそうなので 昔は、AndroidよりもiPhoneのほうが技術的にはるかに先行していたので最初のスマホはiPhoneだった。それ以降、その操作性に慣れ切ったのと、データ移行のしやすさからずっとiPhoneのまま キヤノンのモバイル版DPPを使いたくてiPad miniを買ったら良かったのでスマホもiPhoneになりました 気がつけば子どもたちが全員iPhoneだった．教えてもらうにしても便利だからと思って． OSの安心感と統一感のある操作性。特にOSのアップデートがポイント Androidは自由度が高すぎるイメージどっちか悩んでいる間に両方買えばいい。あとAndroidはメーカーごとに特徴が違うので「Androidのカメラ」とひとくくりにするべきではない。 それぞれで使えるアプリが違うから 我が環境に隙無し！！ それぞれ長短ありで、両方使ってると面白いです メインはiPhoneだがサブで格安キャリア用のAndroid端末と併用。キャリアによって電波を拾えない場所が変わるのです。 iPhoneは2年に1回買い替えてて途中で飽きるので、Google Storeのストアクレジット＋高額下取りを使って毎年Pixelを買い続ける事で気を紛らわせてます。片方電池切れてももう片方でなんとかできたり、回線も都会に強いのと田舎に強いのの組み合わせにすると安心です。 最初はアプリの対応有無で使い分けていましたが、今はメリット少ないものの2台持ちを続けております……。 撮影はiPhoneオンリー。Androidはゲーム専用です。 使い勝手の良さからiPhoneをメインに使っているけど、写真用にはAndroid機も使用してます。