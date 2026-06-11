NEWSとM!LKがプライドをかけ一夜限りの激突！『ぐるナイ』史上初のアイドル対抗戦が実現

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6月11日放送の日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン』は、「NEWS vs M!LKアイドル対決」。現在、ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが「ぐるナイ」史上初の場外戦。

NEWSとM!LKのメンバーが全員集合し、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。立合人は中岡創一（ロッチ）が務める。

■ゴチメンバーの増田貴久と佐野勇斗の「アドリブ演技対決」も

NEWSはそれぞれがドラマやバラエティ番組でも活躍する結成23年のベテラングループ。一方のM!LKは昨年『NHK紅白歌合戦』にも出場し、結成12年で今ノリにのっているグループ。

M!LKのメンバーが5人に対してNEWSは3人ということで、岡村隆史がNEWSチームに加入。「1個も負けないよ」（増田）、「経験値が違う」（加藤シゲアキ）に対し、「若さ、勢いで勝てるかな！」（山中柔太朗）、「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」（塩崎太智 / 「崎」は、たつさきが正式表記）と応戦。はたして勝つのは実力派のベテランか、若さと勢いの新星か？

1回戦の「体張り障害物リレー」では、佐野が「体を張って無事で帰ってこれます？」と挑発するも、増田は「厳しい障害を乗り越えてきた経験がある」と一蹴。小山慶一郎、山中はアメ玉探しで衝撃の顔面白塗りになり、加藤と佐野はハードルで華麗な跳躍を見せる。さらに、増田、塩崎は足つぼマットで苦痛に号泣!? 最後は全員で大繩飛びにチャレンジする。体力そして結束力で勝るのはどちらのチームなのか。

2回戦の「常識問題クイズ」では、各チームひとりが風船に入り、風船が割れる前までに解答。風船に入った吉田仁人はその巨大さに絶句。それぞれに高学歴メンバーがいるなか、「小4までしか勉強していません」と言う増田は常識力で勝つことはできるのか。

世代を超えた出題に一同困惑し、中岡が「メチャクチャ面白い」と言いながらも何やら不満気な様子。いったい何が起こったのか。

3回戦の「アドリブ演技対決」では、数々のドラマに出演してきた、ゴチメンバーの増田と佐野が対決。佐野は「僕も朝ドラ出させてもらっていますし」と挑発。そしてここで「呼ばれた理由がわかりました」と中岡が参戦するもまさかの展開に戸惑いを見せて…。増田vs佐野の迫真の演技対決はどちらに軍配が上がるのか。

4回戦は巨大バルーンボールにひとりが入り、相手チームのボウリングピンを倒す「人間ボウリング」。「先輩方がこの格好（ボウリングのピン）してるのめっちゃ面白いですね」と笑う吉田に加藤が「脱脂粉乳にしてやる！」と煽り返す。体力自慢のM!LKか？ それとも頭脳的なNEWSか？

5回戦は、それぞれのおしゃれ番長、増田と山中がクセ強アイテムで「コーデバトル」。NEWSのライブの衣装を10年以上担当する増田は「ファッションが僕を愛してる」と豪語。一方、M!LKの衣装担当の山中は、増田への意外な思いを語る。それを聞いた増田は「負けるわけにはいかない」と俄然張り切るが…。

知力、体力、演技とチームワークなど、ガチなアイドル対決を制するのは？ その結果はぜひ番組で確かめよう。

■番組情報

日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』

06/11（木）19:54～20:54

出演者：ナインティナイン(岡村隆史、矢部浩之)

NEWSvsM!LK

小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久（NEWS)

佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人(M!LK)

立会人：中岡創一（ロッチ）

■関連リンク

『ぐるぐるナインティナイン』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/gurunai/