ケンショーを「子種」に… 残酷な戦いが最終局面へ 11日放送『るなしい』第11話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第11話が11日、放送される。
【場面写真】どん底に…「子種」に受け入れようとするケンショー
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第11話では、1億円の手形が紙切れと化し、野望が完全に崩壊したケンショー。さらに、実家の母（櫻井淳子）にまで返済の魔の手が及ぶ事態に。
一方、ケンショーを「子種」として手に入れる確信を得たるなは、スバル（本島純政）の制止を振り切り、直接会いに行くことに。「子種になる」と告げるケンショーだったが、人生を捧げ合う二人の残酷な戦いが、ついに最終局面を迎える。
【場面写真】どん底に…「子種」に受け入れようとするケンショー
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第11話では、1億円の手形が紙切れと化し、野望が完全に崩壊したケンショー。さらに、実家の母（櫻井淳子）にまで返済の魔の手が及ぶ事態に。
一方、ケンショーを「子種」として手に入れる確信を得たるなは、スバル（本島純政）の制止を振り切り、直接会いに行くことに。「子種になる」と告げるケンショーだったが、人生を捧げ合う二人の残酷な戦いが、ついに最終局面を迎える。