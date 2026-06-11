最近、若い人たちの間で昭和歌謡がブームになっているとか。ファッションもそうですが、いいものは時代を超えて人々に愛されるんですね。そんな皆さんにぜひ聴いていただきたい曲があります。タイトルは「シンシア」。歌っているのは、吉田拓郎さん（当時よしだたくろう）とかまやつひろしさん。2人とも私と大の仲良しです。この歌を聴くといつも仲間とワイワイしていた頃のことを思い出します。ムッシュことかまやつさんは、ザ・タイガースとともにグループサウンズの大ブームを巻き起こしたザ・スパイダースの一員。私はジュリー（沢田研二さん）がいたタイガースの衣装を手がけていたので、コンサート会場などでムッシュともたびたび顔を合わせてました。私がブティックを開くといち早く遊びに来てくれました。

誰からも愛されたかまやつさんの魅力は、明るくて優しい人柄とセンスの良さです。英国のロックスター、ロッド・スチュワートをほうふつさせる、あの独特のヘアスタイルを覚えている方は多いはず。髪形だけではありません。服装や持ち物、彼の生き方そのものがとってもクールでカッコ良かったんです。

ですから、私たち仲間の誰からも頼られて、困ったことや迷った時、真剣な悩みごとから、このシャツとあのシャツどっちがオシャレ？そんな些細（ささい）なことまで、みんなが相談に乗ってもらっていました。かまやつさんの抜群のセンスは、ジャズ・ミュージシャンのお父さまの影響なのかもしれません。きっと幼い頃から洋楽や外国の文化に触れ、知らないうちに身についたのかも。毎日のようにお店に集まる個性豊かないつものメンバーのまとめ役でした。

こんな偶然もありました。私が21歳の時、銀座の小松ストアーでコーナーを任されると、「ウエディングドレスを作ってほしい」と美しい若い女性が訪ねて来ました。その彼女こそ、かまやつさんの奥さまでした。私が初めてデザインした花嫁衣装になりました。

一方、広島から出て来て、安井かずみさんのプール付きのアパートに「東京は凄い」と驚いていた拓郎さんは、その後、あっという間にスターダムを駆け上がりました。「結婚しようよ」をはじめ数々のヒット曲を生み出し、フォークソングの旗手として大活躍。その数年後、私の家に遊びに来たことがありました。当時、中学生だった私の息子（順之さん）が、何にも知らず部屋でDJのまねごとをしているのを見て目を丸くして驚いてました。後日、「あの純粋な姿にまたやる気が出てきました。これは御礼です」とギブソン社製のギターを持って来てくれました。なんでもデビューした当時に使っていたものだそうです。今は我が家の家宝として大切に飾ってあります。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。