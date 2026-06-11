『今夜、秘密のキッチンで 』木南晴夏“あゆみの逃げられない呪縛【第10話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第10話が11日に放送を迎えるにあたり、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第10話あらすじ
渉（中村俊介）にスマホを壊され、自宅に閉じ込められたあゆみ（木南晴夏）だったが、慧（高杉真宙）が鎌倉に向かったと林太郎（安井順平）から聞き、いても立ってもいられず家を飛び出す。鎌倉で運命の再会を果たした２人。その海岸で、慧は祖母の古民家を改装してイタリアン薬膳の店を出す夢をあゆみに打ち明ける。「迎えに来たよ、あゆみ」。そこに現れたのは渉だった。「シェフとしての人生を終わらせたくないだろう？」と慧を脅す渉。「私がちゃんと話すから」とあゆみは渉と去って行く。
坪倉家に戻った２人。「お前は一体何考えてるんだよ！？」と渉はあゆみを怒鳴りつける。「私、あなたとやっていくのはもう無理だと思う」と言うあゆみに渉は拳を振り上げる……。「私が若林慧さんにひかれているのは本当です。どうか私と別れてください」。涙をにじませつつも毅然（きぜん）と言い放つあゆみ。「好き勝手にこの家から逃げることなんて、俺もお前もできないんだよ！」。渉はあゆみの手から新しいスマホを奪い取り、部屋を出て行く。
京子（筒井真理子）に見張られ、自宅から動けないあゆみ。そんなあゆみに会いに行こうとする慧。慧を諦めきれない藤子（瀧本美織）、渉との関係をあゆみに明かした舞（佐津川愛美）、産地偽装の真相を追究する里佳（月城かなと）、産地偽装疑惑で徐々に追い詰められる渉……。それぞれの愛、友情、プライドが絡み合ってゆく中、あゆみと慧の恋の行方は……
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
渉（中村俊介）にスマホを壊され、自宅に閉じ込められたあゆみ（木南晴夏）だったが、慧（高杉真宙）が鎌倉に向かったと林太郎（安井順平）から聞き、いても立ってもいられず家を飛び出す。鎌倉で運命の再会を果たした２人。その海岸で、慧は祖母の古民家を改装してイタリアン薬膳の店を出す夢をあゆみに打ち明ける。「迎えに来たよ、あゆみ」。そこに現れたのは渉だった。「シェフとしての人生を終わらせたくないだろう？」と慧を脅す渉。「私がちゃんと話すから」とあゆみは渉と去って行く。
坪倉家に戻った２人。「お前は一体何考えてるんだよ！？」と渉はあゆみを怒鳴りつける。「私、あなたとやっていくのはもう無理だと思う」と言うあゆみに渉は拳を振り上げる……。「私が若林慧さんにひかれているのは本当です。どうか私と別れてください」。涙をにじませつつも毅然（きぜん）と言い放つあゆみ。「好き勝手にこの家から逃げることなんて、俺もお前もできないんだよ！」。渉はあゆみの手から新しいスマホを奪い取り、部屋を出て行く。
京子（筒井真理子）に見張られ、自宅から動けないあゆみ。そんなあゆみに会いに行こうとする慧。慧を諦めきれない藤子（瀧本美織）、渉との関係をあゆみに明かした舞（佐津川愛美）、産地偽装の真相を追究する里佳（月城かなと）、産地偽装疑惑で徐々に追い詰められる渉……。それぞれの愛、友情、プライドが絡み合ってゆく中、あゆみと慧の恋の行方は……