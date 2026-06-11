福岡県うきは市の道の駅で、ブドウの販売が始まっています。この時期に人気なのは、黒く大きな粒が特徴のピオーネという品種です。

県内有数のブドウの産地、福岡県うきは市にある道の駅うきはです。



店頭には、ハウス栽培された初物のブドウ「ピオーネ」が並んでいました。



つやつやとした大きな粒は、皮ごと食べることができ、種はありません。

ピオーネを育てている地元の農園を訪ねました。





■原田菜月アナウンサー「まず注目していただきたいのが、この大きさです。一粒一粒が大きいです。みずみずしい。甘いのですが、ほどよい酸味があって食べやすいです。果汁があふれ出してきます。」生産者の中村さんは、ことしは天候に恵まれ、順調に育っていると話します。■中村柿ぶどう園・中村祐介さん「黒く着色しているブドウを選んでいただければ。おいしく食べられるように頑張って作ったので、みんなで食べてもらいたいと思います。」

道の駅うきはでは、ことしから新たに「ぶどうサイダー」の販売も始めました。商品にならないピオーネを原料にしているといいます。



ピオーネが店頭に並ぶのは、7月上旬までです。



道の駅うきはの店頭には、これから11月頃まで、およそ40種類のぶどうが、かわるがわる並びます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月10日午後5時すぎ放送