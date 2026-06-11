外国人による不動産取得規制は「当面見送り」となった。政府は秋の臨時国会に重要土地等調査・規制法の改正案を提出する方針だが、与党から上がっていた規制強化の声は退けられた形だ。

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不動産関係者はこう語る。

「外国人だけを対象にした規制は、日本人を代理人に立てれば容易に回避できる。また、日本はWTO（世界貿易機関）加盟時に外国人の土地取得を制限する留保も設けていない。国籍を理由とした規制は、実効性にも国際ルールとの整合性にも課題があった」

国土交通省の調査では、昨年1〜6月に売買された東京都内の新築マンション取得者のうち、外国居住者は3.0％にとどまる。「外国人投資家が価格高騰の主因」とする見方を裏付けるデータは乏しく、規制論が広がらなかった背景とみられる。

もっとも、外国人による不動産取得を巡る課題が消えたわけではない。

共同通信などによると、米英両政府から「アジア最大級の犯罪組織」と名指しされたカンボジアの中国系企業「プリンスグループ」の関係者が、東京都内の8億円超の豪邸を現金購入し、1カ月後に転売していたという。ほかにも日本国内で複数の高額不動産取得も確認されており、マネーロンダリング（資金洗浄）が疑われている。

日本には法人の実質的所有者を網羅的に把握する仕組みがなく、国際社会から指摘されてきたマネロン対策の遅れが浮き彫りになった。

実は、こうした不透明な不動産取引を追跡することは、今後さらに難しくなる。

今年10月、法務省は不動産登記受付帳から「登記の目的」と「物件所在地」を削除する省令改正を施行する予定だ。民間による不動産取引の実態把握は大きく制約されるからだ。

調査会社の代表は語る。

「受付帳は、どの物件でいつどのような登記が行われたかを示す記録。民間の調査会社や不動産業者はこれを手がかりに登記簿を取得し、市場動向を分析してきた。しかし改正後は受付年月日と受付番号しか記載されないため、特定地域の不動産取引を網羅的に追跡することが難しくなる」

法務省は、「受付帳は本来、一般公開を前提とした文書ではない」と説明し、「営業目的での利用が広がったこと」を制度見直しの背景に挙げている。

しかし、外国人による不動産取得やマネロンの実態把握を進めるのであれば、市場を監視する民間の「目」を狭める今回の措置は、政府方針と矛盾しているようにも映る。

法人オーナーの実態把握には手を付けず、登記記録の追跡だけを難しくする。本当に国土を守る気があるのか。

（ニュースライター・小野悠史）